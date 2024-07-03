ضحية بلطجي المرج يروي تفاصيل دهسه وسحله في الشارع

استمعت جهات التحقيق بالمرج لأقوال شاب تعدى عليه بلطجي بمساعدة آخرين، وقاموا بدهسه وسحله بسبب خلافات بينهم.

وأقر المجني عليه بأن المتهم جاره ومعروف بالمنطقة أنه بلطجي ويستعرض قوته على أهالي المنطقة، وقام بترويع والدته من قبل قاصدًا تخويفها باستخدام كلاب شرسة، مؤكدًا نشوب أكثر من مشاجرة بينهم وأنه حاول التصدي له ونشبت بينهم أكثر من مشاجرة لذلك قرر الانتقام منه ودهسه وسحله في الشارع محاولاً قتله.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من أحد المستشفيات يفيد بوصول شاب مُصاب بجروح وكدمات إثر قيام أشخاص بدهسه بمركبة توك توك والتعدي عليه بسلاح أبيض.

وتحرر محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهمين.