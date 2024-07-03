الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. طرح فيلم "جوازة توكسيك" بدور العرض

جوازة توكسيك
جوازة توكسيك

تطرح الشركة المنتجة للفيلم السينمائي الجديد جوازة توكسيك من بطولة  ليلى علوي وبيومي فؤاد العمل في دور العرض المصرية، اليوم الأربعاء.

ينافس الفيلم على إيرادات شباك التذاكر المصري إلى جانب الأفلام المعروضة من موسم عيد الأضحى السينمائي.

وبذلك يفتتح فيلم "جوازة توكسيك" موسم الصيف السينمائي والذي يشهد عرض عدد من الأفلام الجديدة بدور العرض المصري خلال شهري يوليو وأغسطس.

أبطال فيلم جوازة توكسيك 

فيلم "جوازة توكسيك" من بطولة ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد أنور، ملك قورة، هيدي كرم، تامر هجرس، الراقصة الاستعراضية جوهرة في ثاني تجاربها بالتمثيل، بعد مشاركتها في فيلم "شوجر دادي" مع فريق عمل الفيلم نفسه، وهو من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم.

قصة فيلم جوازة توكسيك 

تدور أحداث فيلم "جوازة توكسيك" في إطار كوميدي حول قصة حب فريدة "ملك قورة" وكريم "محمد أنور"، التي بدأت بسوء تفاهم في دبي، وتمُر بعدها برحلة من الصراعات بعودتهما إلى مصر. بعد تدخُّل الأهل في مصيرهما؛ حيث ينتمي كلٌّ منهما إلى خلفية اجتماعية مختلفة تمامًا عن الآخر، وهو ما يخلق الكثير من المفارقات الكوميدية؛ فهل ستنتهي رحلة فريدة وكريم بالزواج الذي يحلمان به؟

ويجتمع الفنان بيومي فؤاد والفنانة ليلى علوي للمرة الرابعة على التوالي في السينما، حيث قدّما معًا فيلمي: "ماما حامل" عام 2021، و"شوجر دادي" عام 2023، بجانب فيلم "جوازة توكسيك" هذا العام. والمفارقة أن الأفلام الثلاثة ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمود كريم؛ إضافة إلى فيلم رابع وهو "المستريحة"، الذي يتواصل تصوير المشاهد الأخيرة فيه لطرحه قريبًا.

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