يستعد النجم علي الحجار، للقاء جمهوره من خلال حفلًا ضخمًا يحييه برفقة فرقته الموسيقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 24 يوليو الجاري، على خشبة مسرح قاعة النهر، بساقية الصاوي.

علي الحجار يتلقى جمهوره بساقية الصاوي.. 24 يوليو

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة التاسعة مساء، ويشدو خلاله الحجار بمجموعة من إبداعاته الغنائية التى شكلت علامات فى مشواره الفنى الممتد، التي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد، منها: "عارفة"، و"سمرا وبعيون كحيلة"، و"لما الشتا يدق البيبان"، و"من غير ما تتكلمى"، و"الزين والزينة"، و"على قد ما حبينا" و"أنا كنت عيدك" و"هنا القاهرة"، و"اللى اشترى منك ماوزنش"، وغيرها من إبداعاته المعروفة إلى تقديم باقة من روائع التترات التى قدمها خلال مشواره الفني منها المال والبنون واللقاء الثاني، وذئاب الجبل، وكان آخرها جزيرة غمام.

الحجار يعرض مش روميو وجوليت على المسرح القومي

ومن جهة أخرى، يشارك الحجار، فى بطولة عرض مسرحية "مش روميو وجوليت" التى تعرض على المسرح القومي، طوال أيام الاسبوع ماعدا يوم الاربعاء، والتى يعود من خلالها مجددا إلى خشبة المسرح بعد غياب 17 عاما منذ مسرحية «يمامة بيضا»، إذ قدم الحجار على مدى مسيرته الفنية عروضا حققت نجاحا جماهيريا، منها «ليلة من ألف ليلة»، و«أولاد الشوارع»، و«اتنين في قفة»، و«خايف أقول اللي في قلبي».

تفاصيل العرض المسرحي "مش روميو وجوليت"

وتدور أحداث المسرحية فى إطار تراجيدى عبر صراع بين عائلتين من أرقى عائلات مدينة فيرونا الإيطالية، هما عائلة منتيغيو وكابوليت، وخلال صراعهما الدائم يقع «روميو» من العائلة الأولى فى حب «جولييت» التى تنتمى للعائلة الثانية، ويتصاعد الصراع.

"مش روميو وجوليت" من إنتاج المسرح القومى والذى يديره الفنان الدكتور أيمن الشيوى، وبطولة كلا من النجوم رانيا فريد شوقي، على الحجار، ميدو عادل، وعزت زين، ودنيا النشار، وطه خليفة، وآسر علي، وطارق راغب، وأميرة أحمد مطربة دار الأوبرا، وتولى المؤلف الموسيقي أحمد شعتوت، التلحين والتوزيع، واستعراضات شيرين حجازي، وديكور محمد الغرباوي، وجرافيك محمد عبدالرازق، وإضاءة ياسر شعلان، والعمل من اخراج عصام السيد.