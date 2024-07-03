الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النشرة المرورية.. كثافات بمحاور القاهرة والجيزة

آرشيفية
آرشيفية

شهدت شوارع وميادين محافظتى القاهرة والجيزة والمحاور الرابطة بين المحافظات سواء الطرق السريعة أو الصحراوية أو الزراعية صباح اليوم الأربعاء تباطؤ فى حركة المركبات وكثافات مرتفعة للمركبات بشتى أنواعها

النشرة المرورية.. كثافات بمحاور القاهرة والجيزة

ياتي هذا بالتزامن مع توجه الموظفين والعمال إلى أماكن عملهم، والطلاب الي المدارس والجامعات أثناء استقلال السيارات أعلى الطرق وسط متابعة حركة السيارات خلال أوقات الذروة للزحام المرورى على مدار اليوم بالكامل.

وشهد كوبرى أكتوبر كثافات مرورية للسيارات أمام القادم من الجيزة باتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات أخرى فى الاتجاه العكسى بسبب زيادة أحمال للسيارات، وكذلك الأمر للمتجه من ميدان التحرير إلى مدينة نصر وبمحور النصر وصولا إلى المنصة، وظهرت كثافات متحركة بشارع عباس العقاد والطيران وميدان رابعة وصولا إلى الدائرى.

وظهرت كثافات مرورية بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدء من نزلة كوبرى فيصل حتى شارع التحرير، وظهرت بعض الكثافات أعلى كوبرى الجامعة وانتقل رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق.

 وشهد شارع الهرم الرئيسى تباطؤ فى حركة السيارات بسبب غلق الطريق فى تقاطعه مع المريوطية وبمنطقة المساحة وشارع العريش ومدكور والطالبية بسبب إنشاء 5 محطات مترو انفاق والزام السائقين بالتوجه إلى الطرق البديلة المحددة، وظهرت كثافات بمنطقة مشعل وكثافات من شارع العشرين حتى الطالبية، وكثافات عالية للمتجه إلى كوبرى الجيزة المعدنى وشارع فيصل بمنطقة الطوابق حتى العشرين، كما ظهرت كثافات أخرى بشارع السودان حتى جامعة القاهرة وميدان النهضة وصولا لمناطق بولاق وإمبابة.

 

امن القاهرة النيابة العامة محكمة المرور النشرة المرورية القاهرة الجيزة

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": مدفعية الاحتلال أطلقت قذائف على المنازل بحى الزيتون فى غزة

الأكثر قراءة

التشكيل الكامل للحكومة الجديدة.. دمج حقائب ونائبان لمدبولى

"إكسترا نيوز": محمد إبراهيم أحمد شيمى وزيرًا لقطاع الأعمال

تشكيل الحكومة الجديد.. كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة ونائبًا لرئيس الوزراء

تحرش بجارته وقتل زوجها.. حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات

"إكسترا نيوز" تنفرد بأسماء التشكيل الوزارى الجديد كاملًا

ياسر كامل وشريف الكيلانى نائبان لوزير المالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى