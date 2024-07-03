قائمة نواب المحافظين الجدد

انفردت "إكسترا نيوز"، بقائمة نواب المحافظين الجدد، حيث من المقرر أن تؤدى مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة:

حسام الدين فوزي أبوسيف نائبا لمحافظ القاهرة.

إبراهيم عبدالهادي ياسين نائبا لمحافظ القاهرة.

أشرف محمد منصور نائبا لمحافظ القاهرة.

منى رضا البطراوي نائبا لمحافظ القاهرة.

أميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية.

إبراهيم ناجي الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة.

هند محمد عبدالحليم نائبا لمحافظ الجيزة.

إيمان عمر ريان نائبا لمحافظ القليوبية.

محمد سامي التوني نائبا لمحافظ الفيوم.

إسلام السيد رجب نائبا لمحافظ مطروح.

مينا عماد حنا نائبا لمحافظ أسيوط.

محمد محمود أبوزيد نائبا لمحافظ المنيا.

محمد عبدالهادي عبدالرحيم نائبا لمحافظ سوهاج.