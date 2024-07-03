الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قائمة نواب المحافظين الجدد

مصر
مصر

انفردت "إكسترا نيوز"، بقائمة نواب المحافظين الجدد، حيث من المقرر أن تؤدى مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة:

حسام الدين فوزي أبوسيف نائبا لمحافظ القاهرة.

إبراهيم عبدالهادي ياسين نائبا لمحافظ القاهرة.

أشرف محمد منصور نائبا لمحافظ القاهرة.

منى رضا البطراوي نائبا لمحافظ القاهرة.

أميرة صلاح عبدالحكيم نائبا لمحافظ الإسكندرية.

إبراهيم ناجي الشهابي نائبا لمحافظ الجيزة.

هند محمد عبدالحليم نائبا لمحافظ الجيزة.

إيمان عمر ريان نائبا لمحافظ القليوبية.

محمد سامي التوني نائبا لمحافظ الفيوم.

إسلام السيد رجب نائبا لمحافظ مطروح.

مينا عماد حنا نائبا لمحافظ أسيوط.

محمد محمود أبوزيد نائبا لمحافظ المنيا.

محمد عبدالهادي عبدالرحيم نائبا لمحافظ سوهاج.

المحافظين الجدد نواب المحافظين الجدد مراسم حلف اليمين اكسترا نيوز التعديلات الوزارية

مواد متعلقة

أسماء نواب الوزارء فى الحكومة الجديدة برئاسة "مدبولى"

بكر محمد عبدالوهاب البيومي نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

منتصر مناع جاد الحق نائبًا لوزير الطيران المدنى

"إكسترا نيوز" تنفرد بأسماء التشكيل الوزارى الجديد كاملًا

"إكسترا نيوز": محمد إبراهيم أحمد شيمى وزيرًا لقطاع الأعمال

التعديلات الوزارية.. من هو عدنان فنجرى وزير العدل الجديد؟

مصدر مطلع: مراسم حلف اليمين للحكومة الجديد بمقر رئاسة الجمهورية فى مصر الجديدة

"أبوالغيط" لـ"الشاهد": مصر كفنار البحر حين تنير يتبين للإقليم كله التفاصيل

الأكثر قراءة

التشكيل الكامل للحكومة الجديدة.. دمج حقائب ونائبان لمدبولى

"إكسترا نيوز": محمد إبراهيم أحمد شيمى وزيرًا لقطاع الأعمال

تشكيل الحكومة الجديد.. كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة ونائبًا لرئيس الوزراء

تحرش بجارته وقتل زوجها.. حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات

"إكسترا نيوز" تنفرد بأسماء التشكيل الوزارى الجديد كاملًا

ياسر كامل وشريف الكيلانى نائبان لوزير المالية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى