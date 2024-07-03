بالأسماء.. قتيل و20 مصابا في حادث انقلاب "ميكروباص" بقنا

تنفرد "الدستور" بنشر أسماء ضحايا حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالقرب من قرية كرم عمران في جنوب محافظة قنا، وذلك بعد نقلهم لمستشفى قنا العام، حيث أسفر الحادث عن مصرع طفلة وإصابة 20 آخرين.

وأسفر الحادث عن مصرع مكة عبدالسميع مصطفى، عام ونصف، تم نقلها إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وإصابة حسن محمد رفاعي، 7 أعوام، جرح قطعى بالرأس حوالى ١٠سم، وعمر محمد رفاعي، 6 أعوام، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وأسماء هنداوي دكروني، يبلغ من العمر 29 عامًا، وسعيده علي أحمد، 30 عامًا، اشتباه مابعد الارتجاج، ولاء عبدالسميع مصطفى، 10 أعوام، وريتاج عبدالسميع مصطفى، 8 أعوام، وأحمد عبدالسميع مصطفى، 6 أعوام، وعثمان عبدالقوى حسين، 30 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.



فيما أصيب أيضًا مروان محمد عبدالفتاح، 27 عامًا، ومحمد عبدالوهاب محمد، يبلغ من العمر 42 عامًا، اشتباه كسر بالعمود الفقري، وحسين أحمد محمود، 70 عامًا، وهالة علي حسن، 40 عامًا، اشتباه كسر بالفقرات، وحازم محمد عبدالوهاب، 10 أعوام، وحمزة محمد عبدالوهاب، 10 أعوام، وعبدالوهاب محمد عبدالوهاب، عامين، وهبة محمود محمد، 40 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيسر، وحسن حمام حسن، 25 عامًا، ومحمد حمام حسن، 30 عامًا، ومصطفى صبري محمد، 27 عامًا، وحسان حسن سيد، 50 عامًا، تم نقلهم إلى مستشفى قنا العام لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.

حادث

كان قد لقيت طفلة مصرعها وأصيب 20 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بجوار كمين كرم عمران، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور.

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بجوار كمين قرية كرم عمران في مركز قنا.

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين جاري نقلهم إلى مستشفى قنا العام والجامعي تحت تصرف الجهات المختصة فيما حرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.