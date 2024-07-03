قرار للكهرباء بشأن تنفيذ الموصلات للأبراج في خط "العاشر 500 - بلبيس الجديدة"

نشرت الوقائع الرسمية، قرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قـرار وزارى رقم 96 لسنة 2024 يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج من البرج رقم (3) وحتى البرج رقم (27) بالخط الكهربائى (العاشر 500 - بلبيس الجديدة) جهد 220 كيلوفولت بطول حوالى (9٫5 كم) الواقعة بنطاق جمعية العدلية بمحافظة الشرقية (بالقوة الجبرية)، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط، وذلك طبقًا للمسار الموضح بالخرائط المساحية.

تفاصيل القرار

ونص قراروزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قـرار وزارى رقم 96 لسنة 2024 صادر بتاريخ 22/5/2024 وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بعد الاطلاع على قانون الكهرباء الصادر بالقرار بقانون رقم 87 لسنة 2015 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى النظام الأساسى للشركة المصرية لنقل الكهرباء ؛ وعلى مذكرة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتاريخ 24/4/2024 ؛ قـــــــــــرر:

مادة 1 - يتم تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للأبراج من البرج رقم (3) وحتى البرج رقم (27) بالخط الكهربائى (العاشر 500/بلبيس الجديدة) جهد 220 كيلوفولت بطول حوالى (9٫5 كم) الواقعة بنطاق جمعية العدلية بمحافظة الشرقية (بالقوة الجبرية)، وذلك على الأرض التى يمر بها هذا الخط، وذلك طبقًا للمسار الموضح بالخرائط المساحية، ويكون تنفيذ الأعمال على النحو التالى: أعمال الحفر لكل برج. أعمال إحلال التربة للأبراج. أعمال الخرسانة العادية والمسلحة للأبراج. أعمال العزل بالبيوتامين للأبراج. أعمال ردم من تربة الحفر للأبراج. أعمال تركيب العازلات وشد الموصلات وسلك الأرضى للأبراج.

مادة 2 - ينشر هذا القرار وملحقاته في الوقائع المصرية، ويودع بمكتب الشهر العقارى المختص، وعلى جميع المختصين تنفيذه. بأسماء الملاك الظاهرين المعترضين على تنفيذ البرج رقم (3) وحتى البرج رقم (27) بالخط الكهربائى (العاشر 500/بلبيس الجديدة) جهد (220) ك.ف بمحافظة الشرقية

أيمن فريد أبو حديد بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية للاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضى ميدان الطيارة - بلبيس - شرقية الشرقية.