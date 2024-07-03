حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر وتوقعات درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر وتوقعات الأرصاد الأسبوعية لدرجات الحرارة، وتوقعت أن يسود طقسا شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء حار رطب على السواحل الشمالية مائلا للحرارة رطب ليلا على أغلب انحاء البلاد مع وجود شبورة مائية على الطرق السريعة ونشاط في حركة الرياح وارتفاع نسبة الرطوبة.

حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

وأعلنت الهيئة في بيانها حول حالة الطقس اليوم بدأ الحرارة من اليوم الأربعاء في الارتفاع بنسب بسيطة بالمقارنة بالأيام الماضية لتكون الأجواء ساخنة نهارًا ولطيفة ليلًا بدرجات تصل إلى مستويات بين 40 درجة مئوية وحتى 42 درجة مئوية على المناطق الشمالية.

وتتراوح مابين 37 إلى 38 درجة مئوية فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة، ونحو 45 درجة مئوية وتصل حتى 47 درجة مئوية على مناطق جنوب الصعيد.

اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

اعرف حالة الطقس اليوم الأربعاء في مصر

حالة الطقس غدًا

بينما تكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد على فترات متقطعة من الخميس 4 يوليو إلى الإثنين 8 يوليو.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى تكون شبورة مائية على الطرق في ساعات الصباح الأولى، بالإضافة إلى ارتفاع في معدلات الرطوبة لتتراواح بين 75% إلى 80%، وتزيد من الشعور بحرارة الطقس بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات.

القاهرة والوجه البحري العظمى 38 المحسوسة 40

السواحل الشمالية العظمى 32 المحسوسة 35

جنوب سيناء العظمى 40 المحسوسة 43

شمال الصعيد العظمى 41 المحسوسة 43

جنوب الصعيد العظمى 43 المحسوسة 44

حالة الطقس فى القاهرة لمدة أسبوع

تشهد حالة الطقس في القاهرة حار رطب نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، شديد الحرارة على جنوب البلاد، مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وذكرت "الأرصاد"، أن حالة الطقس اليوم تشهد استمرار الانخفاض الطفيف في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية، على أغلب الأنحاء.

و يشهد اضطراب الملاحة البحرية على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط، وسرعة الرياح تكون من 40 إلى 50 كم /س، وارتفاع الأمواج 1.5 إلى 2.5 متر.

حالة الطقس فى الإسكندرية لمدة أسبوع

جاء في بيان هيئة القومية للأرصاد الجوية انخفاض في درجات الحرارة في محافظة الإسكندرية من (2-3 ) درجات مئوية مع هدوء تام في حركة الرياح وحذر بيان هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب الملاحة البحرية على شواطئ البحر المتوسط الغربية حيث تتراوح سرعة الرياح من 40/50 من / كم وارتفاع الأمواج ( 1.5:2.5) م.