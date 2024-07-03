تحديد سعر المتر مقابل التصالح على مخالفات البناء بمدينة الشيخ زايد

نشرت الوقائع الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 78 لسنة 2024، بشأن قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع في بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة الشيخ زايد طبقًا لأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق.

تفاصيل القرار

ونص وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية قرار رقم 78 لسنة 2024 رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187لسنة 2023 ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل مجلس الوزراء ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 94 لسنة 2019 بتعيين وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ؛ وعلى كتاب المهندس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع تنمية وتطوير المدن رقم (1100) بتاريخ 8/1/2024 ؛ وعلى ما عرضته علينا المهندسة مستشار الوزارة - المشرف على قطاع الإسكان والمرافق والمهندس رئيس قطاع الإسكان والمرافق ؛ قــــــــرر:

(المادة الأولى) تكون قيمة سعر المتر المسطح مقابل التصالح وتقنين الأوضاع فى بعض مخالفات البناء بنطاق مدينة الشيخ زايد طبقًا لأحكام قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023 على النحو الموضح بالجدول المرفق.

(المادة الثانية) ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.