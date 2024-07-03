الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قرار بتعديل المخططات التفصيلية لقرية ميت فارس بالدقهلية

محافظة الدقهلية
محافظة الدقهلية

نشرت الوقائع الرسمية اليوم قرار محافظة الدقهلية قرار رقم 389 لسنة 2024 تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد على النحو التالى  يتم تعديل المخطط التفصيلى لقرية ميت فارس  ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

تفاصيل القرار

ونص قرار محافظة الدقهلية قرار رقم 389 لسنة 2024 محافظ الدقهلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتها ؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بشأن قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛ وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية المُشكلة بقرار المحافظ رقم 271 لسنة 2015؛ ووفقًا لما ارتأيناه تحقيقًا للصالح العام ؛ قـــــــــررنا: 

مادة 1 - تُعدل المخططات التفصيلية لقرية ميت فارس التابعة لمركز بنى عبيد على النحو التالى: يتم تعديل المخطط التفصيلى لقرية ميت فارس  ليتوافق مع ما هو قائم على الطبيعة وحدود الملكيات مع الالتزام بتطبيق الاشتراطات البنائية والتخطيطية الواردة بالمخطط التفصيلى المعتمد للمنطقة وأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، وذلك بما لا يتعارض مع المخطط الاستراتيجى المعتمد للقرية كما هو موضح بالرسم.

 مادة 2 - يعتبر محضر اجتماع اللجنة العليا للتخطيط والتنمية العمرانية، مكملًا للقرار فيما لم يرد بهذا القرار.

 مادة 3 - على كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به من تاريخ صدوره.

الوقائع الرسمية محافظة الدقهلية المخططات التفصيلية بني عبيد أحكام القانون رقم 119 المخطط الإستراتيجي

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