أسماء نواب الوزارء فى الحكومة الجديدة برئاسة "مدبولى"

أعلنت قناة "إكسترا نيوز" عن أسماء نواب الوزراء في التشكيل الحكومي الجديد.

ومن المقرر أن تؤدي الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وتضم قائمة نواب الوزراء:

مارجريت صاروفيم يوسف نائبًا لوزير التضامن

حسام الدين صالح عثمان نائبا لوزير التعليم العالي

أحمد محمد ضاهر حسين نائبًا لوزير التربية والتعليم

أيمن بهاء الدين البصال نائبًا لوزير التربية والتعليم

ماجد عبدالحميد متولي نائبًا لوزير النقل

نهاد شاهين علي شاهين نائبًا لوزير النقل

وجدي شحات عبدالحكيم نائبًا لوزير النقل

صباح عبداللطيف مشالي نائبًا لوزير الكهرباء

منتصر مناع جاد الحق المدني نائبًا لوزير الطيران المدني

بكر محمد عبدالوهاب البيومي نائبًا لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

اسر سمير صبحي كامل نائبًا لوزير المالية

شريف فتحي الكيلاني نائبًا لوزير المالية

يمنى أسامة فريد البحار نائبًا لوزير السياحة

عبلة أحمد علي الألفي نائبًا لوزير الصحة

محمد محمود ناصر الطيب نائبا لوزير الصحة

غادة مصطفى لبيب عبدالغني نائبًا لوزير الاتصالات

رأفت عبدالعزيز فهمي هندي نائبًا لوزير الاتصالات

سيد إسماعيل علي أحمد نائبًا لوزير الإسكان

مصطفى إبراهيم الصياد نائبًا لوزير الزراعة

أبوبكر محمد حنفي نائبًا لوزير الخارجية والهجرة

نبيل رياض حبشي نائبًا لوزير الخارجية والهجرة

وليد حسين أبوالمجد علي نائبًا لوزارة التموين