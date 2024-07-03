غياب 12 لاعبا.. تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو بدوري نايل 2024

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو، الليلة، عندما يحل الفارس الأبيض ضيفا ثقيلا على الفريق البرتقالي، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون بدوري نايل، هو ما تريد جماهير القلعة البيضاء معرفته.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام فاركو بدوري نايل

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني للقلعة البيضاء، مواجهة الليلة، بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: محمد شحاتة وحمزة المثلوثي، وحسام عبد المجيد وعمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وناصر ماهر، وعبدالله السعيد وأحمد سيد زيزو، ومصطفى شلبي.

خط الهجوم: يوسف أوباما أو(إبراهيما نداي).

غيابات الزمالك أمام فاركو بدوري نايل

ويأتي ذلك، بسبب غيابات الفريق الكثيرة، التي بلغت أكثر من 12 لاعبا دفعة واحدة، لأسباب متنوعة، ويعد شيكابالا القائد أبرزهم، فضلا عن مصطفى الزناري وأحمد فتوح، وناصر منسي وسيف الجزيري، ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي، وسيف جعفر وأحمد حمدي، ومهاب ياسر للإصابة، ومحمد أشرف روقا لأسباب فنية، والبنيني سامسون أكينولا بسبب عدم العودة إلى القاهرة حتى الآن، منذ فترة التوقف الدولي الأخيرة.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بدوري نايل

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

الزمالك يعبر سيراميكا بعد أزمة مباراة القمة

ونجح الفارس الأبيض، في عبور سيراميكا كليوباترا، برباعية مقابل هدفين، السبت الماضي، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرون بدوري نايل، في أول مباراة للفريق، بعد أزمة القمة الـ128 أمام غريمه التقليدي الأهلي في الجولة الـ27، والتي رفض الزمالك خوضها، وهو ما دفع رابطة الأندية المحترفة، لاعتبار المارد الأحمر، فائزا بهدفين نظيفين.

وسجل رباعية الأبيض مصطفى شلبي ونبيل عماد دونجا، وإبراهيما نداي وأحمد زيزو، في الدقائق 4 و41 و89 و90+1، بينما أحرز هدفي سيراميكا إبيوكا وصديق أويجولا، في الدقيقتين 21 و72.