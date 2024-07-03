منال مخائيل ومايا مرسي ورانيا المشاط.. 3 سيدات في الحكومة الجديدة

يؤدى وزراء الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، اليوم الأربعاء، حلف اليمين الدستورية، بمقر رئاسة الجمهورية في قصر الاتحادية بمصر الجديدة، وذلك وفقا لما أكده مصدر حكومي مطلع.

وضمت تشكيل الوزراء الجديدة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، ثلاث سيدات جدد، منال عوض ميخائيل، وزيرة للتنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي وزيرة للتضامن الاجتماعي، و الدكتورة رانيا المشاط وزيرة للتعاون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.

منال عوض ميخائيل

شغلت منصب محافظ دمياط وهى ثاني سيدة تتولى هذا المنصب في تاريخ مصر، وكانت شغلت منصب نائب محافظ الجيزة قبل أدائها اليمين الدستورية كمحافظ دمياط أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعد الأولى في تاريخ مصر تتولي منصب وزير التنمية المحلية من السيدات.

تخرجت عام 1989 في جامعة بنها بحصولها على بكالوريوس العلوم البيطرية، ثم حصلت على درجة الماجستير عام 1995 ودرجة الدكتوراه في العلوم الطبية من جامعة الإسكندرية في عام 1999.

عملت منال عضوًا في الجمعية الطبية المصرية للدواجن، والجمعية العالمية البيطرية للدواجن، والجمعية المصرية للمناعة، إلى جانب الجمعية الفيرولوجية البيطرية، كما شغلت في عام 2013م منصب وكيل معهد الأمصال واللقاحات البيطرية للأبحاث والدراسات بـوزارة الزراعة، ثم تم تعيينها عام 2015 نائبًا لمحافظ الجيزة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وحصلت منال عوض على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الدراسية عام 2007م، كما تسلمت جائزة اليونسكو لمدن التعلم عام 2017م ضمن 16 مدينة فائزة على مستوى العالم، ضمن فعاليات المؤتمر العالمي الثالث لمدن التعلم الذي أقيم بمدينة كورك بأيرلندا.

حصلت على جائزة الدولة التشجيعية في العلوم الدراسية عام 2007، كما شغلت منصب محافظ دمياط في 2018، وكانت ثاني سيدة تتولى منصب محافظ.

الدكتورة مايا مرسي

تولي الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة منصب وزيرة التضامن الاجتماعي خلفًا للدكتورة نيفين القباج، وسوف تؤدي اليمين الدستوري اليوم أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد أن بذلت جهودًا مُضنية في ملف المجلس القومي للمرأة منذ عام 2016.

وحصلت الدكتورة مايا مرسي على الدكتوراة في السياسات العامة والأمن الإنساني للمرأة العربية من معهد الدراسات والبحوث العربية التابع لجامعة الدول العربية، وقبلها درجتي الماجستير في الإدارة العامة 1998 والماجستير في إدارة الأعمال 1997 من جامعة مدينة سياتل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتسلمت مرسي مهام عملها كرئيسة للمجلس القومي للمرأة في الأول من فبراير 2016، وهى ثالث رئيسة للمجلس منذ إنشائه في عام 2000، وأصغر سيدة من حيث العمر تتولى هذا المنصب إلى أن تركته لتولي حقيبة وزارة التضامن الاجتماعي.

وعملت كرئيس لفريق العمل الإقليمي لبرامج وسياسات تمكين المرأة في المركز الإقليمي للدول العربية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة من 2013-2016، كما عملت كرئيسة لمكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة بمصر في الفترة من 2010 – 2013.

بدأت حياتها العملية في منظمات دولية من بينها المعونة الأمريكية وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي، فهي سياسية متخصصة في السياسة العامة ومدافعة عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان، وفق موقع المجلس القومي للمرأة الإلكتروني.

وتمتلك مايا مرسي رصيدا متميزا من الخبرة، اكتسبتها من خلال عملها لأكثر من 26 عامًا في العديد من المنظمات الوطنية والإقليمية والدولية، واستطاعت من خلال هذه الخبرة تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي، والإتحاد من أجل المتوسط.

ونجحت الدكتورة مايا مرسي في إدارة وقيادة أكثر من 50 برنامجا وإعداد أكثر من 45 دليلًا تدريبيًا وكتابًا ومقالًا وبحثًا وورقة سياسات في مجالات عديدة منها السياسة العامة، والتنمية والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتمويل من أجل التنمية.

رانيا المشاط

كشفت مصادر مطلعة عن ضم وزارة التعاون التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى وزارة التعاون الدولي وترشيح الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي لها.

وانضمت الدكتورة رانيا المشاط، للحكومة المصرية في يناير 2018، وتتولى حاليًا منصب وزيرة التعاون الدولي منذ ديسمبر 2019، كما شغلت منصب أول وزيرة للسياحة في جمهورية مصر العربية في الفترة (يناير 2018 – ديسمبر 2019)، تتمتع "المشاط" بخبرة دولية تمتد لأكثر من 20 عامًا في المؤسسات المالية، والبنوك المركزية، والنظم المالية، وأنظمة السياسة النقدية، والتنمية المستدامة، وسياسات واستراتيجيات التعاون الدولي، وتمويل المناخ، حيث صممت المشاط، المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي” محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية وحشد التمويلات المناخية لتسريع وتيرة التحول الأخضر.

وشغلت منصب مستشار كبير اقتصاديي صندوق النقد الدولي بواشنطن (2016-2018)، وأيضًا منصب اقتصادي أول في الصندوق (2001-2005)، شاركت في وضع وإدارة سياسات الاقتصاد الكلي للدولة بالتعاون مع الوزارات والجهات الاقتصادية المختصة، وتولت تنسيق العلاقات بين البنك المركزي وصندوق النقد الدولي ومؤسسات التقييم والتصنيف الائتماني.

وشغلت عضوية مجالس إدارات عدد من المؤسسات المالية، والهيئات، والبنوك، منها البورصة المصرية، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمصرف العربي الدولي، وبنك الاستثمار العربي، وتُمثل مصر في العديد من مؤسسات التمويل الدولية، حيث تتولى منصب محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وغيرها من المؤسسات الدولية.

وحصلت على جائزة "وزيرة التعاون الدولى الأكثر تميزًا فى أفريقيا"، المُقدمة من كلية إليوت للشئون الدولية بجامعة جورج واشنطن – معهد الدراسات الأفريقية بالمشاركة مع مبادرة GE7، وفي عام 2015، تم اختيارها، كواحدة من بين الـ50 سيدة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري، كما جاءت من بين أبرز 100 شخصية قيادية شابة في قارة أفريقيا في 2014 و2015 وفقًا لتصنيف معهد شوازيل الفرنسي.