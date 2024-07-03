الصين تجدد دعوتها لإسرائيل بضرورة الوفاء بالتزامتها الإنسانية في غزة

دعت الصين، إسرائيل إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والاستجابة لدعوة المجتمع الدولي لضمان دخول الإمدادات الإنسانية بشكل سريع وآمن إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة فو تسونج في إحاطة لمجلس الأمن الدولي عقدت الثلاثاء، حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين، حسب وكالة "شينخوا" الصينية.

وبحسب الوكالة الصينية، فقد سلط “فو” في إحاطته الضوء على الأزمة الإنسانية الحادة في القطاع الفلسطيني، التي تفاقمت بفعل النقص الحاد في الإمدادات الأساسية والظروف الصحية الصعبة.

وقال إن "ملايين الأشخاص يعانون من الجوع والمرض والألم واليأس"، واصفا الوضع بأنه كارثة إنسانية من صنع الإنسان وانتهاك خطير للقانون الدولي.

وأشار إلى أن غزة تخضع للحصار منذ تسعة أشهر، حيث يعيش أكثر من مليوني شخص في "سجن مفتوح" دون حصولهم على ما يكفي من الماء والكهرباء والغذاء والدواء والوقود، منتقدًا إغلاق معبر رفح بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية، ما ترك الآلاف من الشاحنات المكدسة بالإمدادات الإنسانية تنتظر في طوابير طويلة.

وأضاف أن "نقاط العبور الحالية لا تلبي الطلب على المساعدات الإنسانية"، مشددا على أن طرق النقل البري أساسية لتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية.

لا يمكن تسليح الجوع ولا يمكن تسييس القضايا الإنسانية

وشدد المندوب الصيني على أنه "لا يمكن تسليح الجوع ولا يمكن تسييس القضايا الإنسانية"، مردفًا: أن تفاقم هذه الكارثة الإنسانية أمر "غير مقبول".

وحث المندوب الصيني إسرائيل على ضمان "الدخول السريع والآمن للإمدادات الإنسانية على نطاق واسع إلى غزة"، والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى، منوهًا بإن اعتماد المجلس القرار رقم 2720 الهدف منه توسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية، لكن تنفيذه لم يكن كافيا.

وسبق أن حث المندوب الصيني إسرائيل الأسبوع الماضي في جلسة لمجلس الأمن عقدت بشأن غزة، على الوقف الفوري للعمليات العسكرية في الفسطيني ووقف العقاب الجماعي للمدنيين، محملًا الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية عرقلة إيصال المساعدات لسكان غزة بأمان بموجب القانون الإنساني الدولي.

وقف إطلاق النار وإعادة إطلاق حل الدولتين ضرورة

كما شدد على أن الطريقة الأساسية للتخفيف من الكارثة الإنسانية هي من خلال وقف دائم لإطلاق النار وإعادة إطلاق حل الدولتين بأسرع وقت، قبل أن يدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة الجهود لتحقيق هذه الغاية ودعم المجلس في اتخاذ المزيد من الإجراءات اللازمة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 37,925 شهيدا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و87,141 مصابا، إلى جانب آلاف المفقودين تحت الأنقاض، حسب وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني.