الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصرع وإصابة 20 شخصا في حادث سير جنوب محافظة قنا

صورة ارشيفيه
صورة ارشيفيه

لقي شخص مصرعه وأصيب 20 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بجوار كمين كرم عمران، التابعة لدائرة مركز قنا، وتم الدفع بسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث على الفور وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات 

البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من اللواء أحمد البديوي مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بجوار كمين قرية كرم عمران في مركز قنا

وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 20 آخرين جاري نقلهم إلى مستشفى قنا العام والجامعي تحت تصرف الجهات المختصة فيما تحرر محضر بالحادثة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها.

في سياق آخر، كان قد انتشلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، جثة مُسن من داخل ترعة في عزبة شاهين، مركز فرشوط، شمالي محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

كانت البداية عندما تلقى اللواء مصطفى مبروك درة، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بانتشال جثة مُسن من داخل ترعة في عزبة شاهين مركز فرشوط.

وبعد الفحص تبين انتشال جثمان "ه.ع.ر، يبلغ من العمر 75 عامًا، من داخل ترعة في عزبة شاهين مركز فرشوط، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى فرشوط تحت تصرف الجهات المختصة.

فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وسبب وفاة غرق عادية أو بها شبهة جنائية في الواقعة شمالي محافظة قنا.

قنا “ جثة هامدة ” جثة جثث حادث

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