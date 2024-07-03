الأرصاد تتوقع طقسًا شديد الحرارة اليوم.. ورياحًا متقطعة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حارعلى السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة رطب على السواحل الشمالية.

وعن الظواهر الجوية تنشط رياح معتدلة على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية غربية إلى جنوبية غربية.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية إنه بالنسبة لحالة البحرالأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 37 26

العاصمة الإدارية 37 25

6 أكتوبر 37 25

بنها 37 25

دمنهور 34 24

وادي النطرون 36 24

كفرالشيخ 35 24

المنصورة 35 24

الزقازيق 37 26

شبين الكوم 36 24

طنطا 35 24

دمياط 32 24

بورسعيد 34 24

الإسماعيلية 38 24

السويس 37 24

العريش 35 23

رفح 33 23

رأس سدر 38 26

نخل 36 20

كاترين 33 16

الطور 36 26

طابا 36 26

شرم الشيخ 39 30

الإسكندرية 33 23

العلمين 32 22

مطروح 32 23

السلوم 35 23

سيوة 41 22

رأس غارب 38 29

الغردقة 40 30

سفاجا 41 30

مرسى علم 40 30

شلاتين 39 28

حلايب 36 29

أبورماد 38 28

رأس حدربة 34 27

الفيوم 37 24

بني سويف 38 24

المنيا 39 24

أسيوط 40 25

سوهاج 41 26

قنا 42 29

الأقصر 42 29

أسوان 43 29

الوادي الجديد 41 25

أبوسمبل 42 28