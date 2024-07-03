الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أسماء المحافظين الجدد

مصر
مصر

أفادت فضائية «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل قبل قليل، بنشر أسماء المحافظين الجدد. 

وتم تعيين اللواء أشرف مجدي إبراهيم الجندي محافظًا للغربية، وإبراهيم صابر خليل محافظًا للقاهرة، عادل سعيد إبراهيم النجار محافظًا للجيزة، وأيمن محمد إبراهيم عطية محافظًا للقيوبية. 

وتم تعيين جاكلين عازر عبدالحليم عازر محافظًا للبحيرة، وأحمد عبدالله الأنصاري محافظًا للفيوم، ومحمد هاني جمال الدين غنيم محافظًا لبني سويف. 

واللواء عماد أحمد محمود كدواني محافظًا للمينا، واللواء هشام أحمد أبوالنصر محافظًا لأسيوط، والللواء عبدالفتاح نور الدين سرالج محافظًا لسوهاج. 

وتعيين خالد محمود عبدالحليم عبد العال محافظًا لقنا، اللواء طارق مرزوق عبدالمغني محافظًا للدقهلية. 

وأفاد مصدر حكومي مطلع، في تصريحات لفضائية "إكسترا نيوز"، بأن مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة، اليوم الأربعاء، سيكون بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة.

وتعيين أيمن محمد رشاد الشهابي محافظًا لدمياط، واللواء علاء إبراهيم عبدالمعطي محافظًا لكفرالشيخ. 

وإبراهيم شهاوي أبوليمون محافظًا للمنوفية، وحازم محمد حسن الأشموني محافظًا للشرقية.

وتعيين اللواء خالد مبارك حسين بكري محافظًا لجنوب سيناء، واللواء خالد شعيب محمود حسين محافظًا لمطروح.

اللواء محمد الزملوط محافظًا للوادي الجديد، عمرو محمد حنفي محافظًا للبحر الأحمر، واللواء خالد مجاور محمد محافظًا لشمال سيناء، اللواء إسماعيل محمد كمال محافظًا لأسوان، واللواء محب حبشي خليل محافظًا لبورسعيد، واللواءأكرم محمد جلال محافظًا للإسماعيلية. 

واللواء طارق حامد الشاذلي محافظًا للسويس، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظًا للإسكندرية، وعبدالمطلب ممدوح عمارة محافظًا للأقصر.

اكسترا نيوز المحافظين الجدد تنفرد بأسماء محافظا للمينا محافظا للبحيرة حافظا للدقهلية

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