بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.. نصائح لحماية الأطفال من الإصابة بالجروح

يجب علينا اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الأطفال من الإصابات والجروح وحروق الشمس والجفاف خلال فصل الصيف.

وإليك كيفية التعامل مع هذه الحالات.

بالنسبة للأطفال، قد يدور الصيف حول الملاعب وحمامات السباحة والدراجات والخروج فقط. بالنسبة للآباء، قد يعني ذلك قائمة طويلة من الآلام التي يجب الاعتناء بها - بما في ذلك الخدوش وحروق الشمس والجفاف، كما يقول أطباء الأطفال.

من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الطقس الحار، وخاصة مع الأطفال الصغار، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الحرارة.

"يجب أن يلعب الأطفال وأن تتاح لهم كل الفرص لاستخدام خيالهم، ولكننا بحاجة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لإبقائهم آمنين قدر الإمكان"، حسبما قال الدكتور دانييل ميركوريو، طبيب الأطفال في مستشفى جونز هوبكنز للأطفال.

إليك أهم الأمور التي يجب مراقبتها.

ماذا تفعل عندما يعاني طفلك من ارتفاع درجة الحرارة

قال ميركوريو، إنه من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة في الطقس الدافئ، وخاصة مع الأطفال الصغار، الذين هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الحرارة. وهذا يعني الاحتفاظ بزجاجة ماء معهم عندما يكونون بالخارج، وارتداء ملابس واقية من الشمس وكريمات الوقاية من الشمس المعدنية وعدم البقاء في الشمس لفترة طويلة.

ويجب على الآباء أيضًا مراقبة أطفالهم بحثًا عن علامات التعب والانتباه إلى دفء ولون بشرتهم - إذا كانت حمراء وساخنة، فمن المحتمل أنهم بحاجة إلى أخذ قسط من الراحة داخل المنزل أو تحت منطقة مظللة.

وأضاف ميركوريو، أنه يتعين عليك أيضًا معرفة ما هي الأنواع الثلاثة المختلفة من أمراض الحرارة، كل منها أكثر شدة من النوع الآخر.

الأول هو تقلصات الحرارة، والعلاج الوحيد هو إعطاء الأطفال السوائل التي تحتوي على الإلكتروليتات - مثل ماء جوز الهند أو المشروبات الرياضية - لتعويض الأملاح التي فقدها الجسم بسبب التعرق.

المستوى التالي هو الإجهاد الحراري، والذي يسبب الغثيان والقيء والشعور بالضعف أو القلق. وعادة ما يكون مصحوبًا بالحمى. يمكنك محاولة نقل الطفل إلى منطقة أكثر برودة، وإعطائه السوائل، أو رشه بالماء أو وضعه أمام مروحة لتبريده.

إذا كان طفلك يعاني من كل هذه الأعراض وكان يتصرف بشكل مرتبك أو يستجيب بشكل غريب، فهذه ضربة شمس، والتي تستدعي الذهاب إلى المستشفى.

هل الألعاب النارية آمنة للأطفال؟

الألعاب النارية ممتعة ومبهجة، لكنها ليست مخصصة للأطفال. توصي الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال بإبعاد الأطفال عن جميع الألعاب النارية.

وقالت الدكتورة بوج ليسوفاكون، مديرة برنامج الوقاية من الإصابات لدى الأطفال بجامعة شيكاغو، إن حتى الألعاب النارية يمكن أن تكون ساخنة بشكل خطير.

وتضيف أيضًا إنه يجب تجنب عروض الألعاب النارية ما لم تكن برعاية وكالة حكومية ويتم تنظيمها من قبل متخصصين في بيئة خاضعة للرقابة.

كيفية اللعب في الماء بأمان

وتابعت ليسوفاكون، أن حمامات السباحة والبحيرات والمسطحات المائية الأخرى تعد مواقع شائعة للإصابات في فصل الصيف.

وقال إن أحد الأمور التي يجب أن تتوفر في المسبح هو: تعيين شخص بالغ مهمته الوحيدة مراقبة المسبح أثناء تواجد الأطفال فيه. إذا كان المسبح فوق الأرض، فتأكد من أنه محاط بجدران يبلغ ارتفاعها 4 أقدام لإبعاد الأطفال عندما لا يكون هناك بالغون حوله.

ومن جهتها قالت الدكتورة كريستينا كراتليان في مستشفى بوسطن للأطفال، إن أي نوع من المياه يمكن أن يكون مصدرًا للغرق - حتى بوصة واحدة يمكن أن تكون خطيرة على الصغار. وتقترح تصريف وقلب وتفريغ أحواض السباحة القابلة للنفخ بعد كل استخدام.

وإذا تم إنقاذ طفل من الماء وشعر بالاختناق أو صعوبة في التنفس أو الخمول، فقد يعني هذا وجود ماء في رئتيه، وهذا يتطلب عناية طبية، وفقًا للدكتورة دانييل جرانت من مستشفى تكساس للأطفال.

تهدئة الخدوش والكدمات

يسقط الأطفال من الدراجات أو يسقطون على الترامبولين، وقد يعودون مصابين بخدوش وكدمات.

يقول الخبراء إنه إذا كان طفلك يركب دراجة، فيجب أن يرتدي خوذة؛ تأكد من أنها مناسبة بشكل صحيح وأن الحزام محكم تحت ذقن الطفل. كما أن إصابات الترامبولين شائعة أيضًا، خاصة عندما يكون هناك أكثر من طفل في نفس الوقت.

يجب على الآباء التأكد من أن ملعب الأطفال الذي يذهبون إليه "يتناسب مع عمر الطفل"، على سبيل المثال، لا ينبغي أن يجلس طفل صغير في أرجوحة كبيرة لا تناسبه أو يتسلق هياكل عالية. يمكن أن تسخن الزلاجات المعدنية تحت أشعة الشمس، لذا تحقق منها قبل أن ينزل الطفل منها.

يمكن علاج معظم الخدوش في المنزل عن طريق تنظيفها وتطبيق المراهم والضمادات المضادة للبكتيريا، خاصة إذا لم تكن مصابة بعدوى.

ولكن في أي وقت يحدث فيه سقوط كبير، وخاصة على الرأس، اصطحب طفلك إلى الطبيب. وتشمل العلامات التحذيرية الأخرى عدم القدرة على تحريك الذراع أو الساق أو المفصل؛ والجروح الكبيرة؛ والاحمرار أو القيح أو الحرارة أو ظهور خطوط حول الجرح أو الخدش.