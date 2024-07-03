حبس المتهم بتمزيق جسد شقيقه وقتل زوجته بالمطرية 4 أيام

أمرت النيابة العامة بالمطرية، حبس المتهم بتمزيق جسد شقيقه وقتل زوجته أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة باستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم، كذلك التصريح بدفن المجنى عليها بعد الانتهاء من تقرير الصفة التشريحية.

أقر المتهم بتمزيق جسد شقيقه وقتل زوجته أمام جهات التحقيق المختصة بالمطرية حيث تشاجر مع شقيقه لرفضه إعطائه أموالا فأعماه الغضب وتشاجر معه وقام بسحب سلاح أبيض سكين وتعدى عليه وبتدخل زوجته قام بطعنها ولذا بالفرار.

ألقى رجال مباحث قسم شرطة المطرية بالقاهرة، القبض على سائق توكتوك متهم بتمزيق جسد شقيقه وقتل زوجته، بدائرة القسم

وكانت بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة المطرية، بلاغًا من مستشفى المطرية العام، بوصول شاب وزوجته مصابين بطعنات سكين ووفاة الزوجة بينما تم نقل المصاب للعناية المركزة لخطورة حالته، وانتقل رجال مباحث القسم، لمكان الواقعة وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض على المتهم، وحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.