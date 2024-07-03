الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

التشكيل الكامل للحكومة الجديدة.. دمج حقائب ونائبان لمدبولى

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي

انفردت قناة إكسترا نيوز الإخبارية بنشر التشكيل الكامل لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، التي من المقرر أن تؤدي اليمين الدستورية اليوم الأربعاء، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفيما يلي التشكيل الكامل للحكومة الجديدة:

حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية
أحمد أشرف على كوجك وزيرًا للمالية
كامل عبدالهادي فرج وزيرًا للصناعة
شريف فتحي علي عطية وزيرًا للسياحة والآثار
محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرًا لقطاع الأعمال
رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي
خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان
مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرًا للتضامن الاجتماعي
أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرًا للثقافة
محمد أحمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم الفني
أشرف صبحي محمد عامر وزيرًا للشباب والرياضة
محمد أيمن أحمد عاشور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي
شريف محمد فاروق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية
أسامة السيد محمود الأزهري وزيرًا للأوقاف
هاني عاطف نبهان سويلم وزيرًا للموارد المائية والري
كريم إبراهيم علي بدوي وزيرًا للبترول والثروة المعدنية
محمود مصطفى كمال عصمت وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة
سامح أحمد زكي الحفني وزيرًا للطيران المدني
كامل الوزير نائبًا لرئيس الوزراء
خالد عبدالغفار نائبًا لرئيس الوزراء.

التشكيل الكامل لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي الرئيس عبدالفتاح السيسي

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