"القاهرة الإخبارية": مدفعية الاحتلال أطلقت قذائف على المنازل بحى الزيتون فى غزة

أكد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبوكويك، استشهاد وإصابة عدد من المواطنين بينهم أطفال ونساء، فجر اليوم، في قصف صاروخي ومدفعي وإطلاق نار من قبل آليات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة.

وأوضح أبوكويك أن العاملين بهئية الإسعاف الفلسطينية أعلنوا عن تعذر وصول سيارات الإسعاف لنقل الشهداء والمصابين إلى المستشفى بسبب إطلاق نار من مسيرات إسرائيلية، فيما شهد حي الشجاعية بالمدينة انفجارات عنيفة وقصفًا مدفعيًا وإطلاق نار من الآليات العسكرية والطائرات المسيرة "كواد كابتر" والمروحية "أباتشي".

وأكد أن مدفعية الاحتلال أطلقت قذائف على منازل المواطنين في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، تزامنًا مع إطلاق مسيرات "كواد كبتر" النار على مناطق متفرقة في الحي وفي البلدة القديمة، كما استهدفت طائرة حربية إسرائيلية بصاروخ واحد مطبعة الغفري في شارع يافا بحي التفاح شرق مدينة غزة.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 37925، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والإصابات إلى 87141، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.