الأربعاء 03 يوليو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" تنفرد بأسماء التشكيل الوزارى الجديد كاملًا

الرئيس السيسي والدكتور
الرئيس السيسي والدكتور مصطفى مدبولي

انفردت قناة "إكسترا نيوز" بالتشكيل الوزاري الجديد كاملًا، حيث من المقرر أن تؤدى مراسم حلف اليمين للوزارة الجديدة اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة:

والتشكيل الكامل هو:

حسن محمد حسن الخطيب وزيرًا للاستثمار والتجارة الخارجية

أحمد أشرف على كوجك وزيرًا للمالية

كامل عبدالهادي فرج وزيرًا للصناعة والنقل

شريف فتحي علي عطية وزيرًا للسياحة والآثار

محمد إبراهيم أحمد شيمي وزيرًا لقطاع الأعمال

رانيا عبدالمنعم المشاط وزيرًا للتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

خالد عاطف عبدالغفار محمد وزيرًا للصحة والسكان

مايا محمد عبدالمنعم مرسي وزيرًا للتضامن الاجتماعي

أحمد فؤاد عبدالسلام هنو وزيرًا للثقافة 

محمد أحمد عبداللطيف وزيرًا للتربية والتعليم والتعليم العالي 

أشرف صبحي محمد عامر وزيرًا للشباب والرياضة

محمد أيمن أحمد عاشور وزيرًا للتعليم العالي والبحث العلمي

 شريف محمد فاروق وزيرًا للتموين والتجارة الداخلية

 أسامة السيد محمود الأزهري وزيرًا للأوقاف

هاني عاطف نبهان سويلم وزيرًا للموارد المائية والري

كريم إبراهيم علي بدوي وزيرًا للبترول والثروة المعدنية

محمود مصطفى كمال عصمت وزيرًا للكهرباء والطاقة المتجددة

سامح أحمد زكي الحفني وزيرًا للطيران المدني.

لتشكيل الوزاري الجديد حلف اليمين رئاسة الجمهورية مصر الجديدة اكسترا نيوز

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