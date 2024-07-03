الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بالتزامن مع صوم الرسل.. متي يترأس البابا رسامة كهنة جدد؟

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد ترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية رسامة كهنة جدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية وذلك بالتزامن مع صوم الرسل 2024.

متي يترأس البابا رسامة كهنة جدد؟

إذ كشفت مصادر كنسية في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، عن أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، يترأس رسامة كهنة جدد لإيبارشيات القاهرة والإسكندرية وبلاد المهجر في 6 يوليو 2024.

ولفتت المصادر إلى أنه من المقرر أن تتم رسامة الكهنة الجدد في الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، مؤكدًا أن البابا يعمل خلال الفترة على عقد لقاءات مع المرشحين للكهنوت في مقره بالكاتدرائية المرقسية.

ويسيم البابا الكهنة الجدد للقاهرة والإسكندرية، وإفريقيا وبلاد المهجر، بمشاركة لفيف من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، منهم الأنبا دانيال مطران المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا ميخائيل، أسقف حلوان والمعصرة.

متى تختتم الكنيسة الأرثوذكسية صوم الرسل 2024؟

بالتزامن مع الاحتفال به.. أبرز المعلومات عن صوم الرسل

ختام صوم الرسل 2024

يحتفل الأقباط بـ عيد الرسل 2024 يوم 12 يوليو الجاري، ليختتم بذلك أقدم الأصوام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الخميس 11 يوليو 2024 والذي بدأته الكنيسة في يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يترأس أساقفة الكنيسة القبطية صلوات قداسات عيد الرسل بمختلف الكنائس المسيحية.

وجاء صوم الرسل هذا العام لمدة 15 يومًا، إذ يعد صوم الرسل هو الصوم الوحيد بالكنيسة غير المحدد حيث يرتبط بعيد العنصرة الذي يرتبط بعيد القيامة المعتمد على عيد الفصح اليهودي لذلك تختلف مدة صوم الرسل من عام لآخر وفقًا لعيد القيامة ولكن يجب ألا تقل مدته عن 15 يومًا وألا تزيد على 49 يومًا.

ويعتبر صوم الرسل هو أول الأصوام بالكنيسة بعد فترة الخماسين والتي يمتنع فيها الأقباط عن الصوم لمدة 50 يومًا المحصورة بين عيد القيامة وحتى الاحتفال بعيد حلول الروح القدس المعروف بعيد العنصرة.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، التي يسمح فيها بأكل السمك، ما عدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

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