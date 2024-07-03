السيرة الذاتية لـ محمد الشيمى وزير قطاع الأعمال العام

تولى المهندس محمد الشيمي منصب وزير قطاع الأعمال العام الجديد عقب التعديل الوزاري الجديد، وفيما يلي أبرز المعلومات عنه.

-شغل المهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام الجديد منصب الرئيس التنفيذي لشركة كونكورد للهندسة والمقاولات، وكان قبلها يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بتروجيت.

-يعد الشيمي إحدى كفاءات قطاع البترول والثروة المعدنية الذى أسهم فى تحقيق طفرات كبيرة فى مختلف المناصب التى تولاها خارج القطاع عندما تم اختياره لرئاسة الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق حتى عودته لقطاع البترول والثروة المعدنية

-شغل عددا من المناصب أبرزها ترؤسه مجالس إدارات كبرى شركات القطاع البترول وهى "بتروجيت _ صان مصر _ جنوب الوادى القابضة للبترول _ وكيل وزارة البترول للمشروعات".



-كانت شركة كونكورد للهندسة والمقاولات قد أعلنت تعيين المهندس محمد الشيمى لشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة اعتبارا من يوم ١٥ أكتوبر ٢٠٢١.



-بدأ المهندس محمد الشيمى رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصيانة "صان مصر" حياة جديدة وانطلاقة بإحدى أهم شركات المقاولات التى تسهم بدور كبير فى تنفيذ المشروعات القومية لعل أبرزها مشروع حياة كريمة الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة للعديد من المشروعات الاستراتيجية والهامة.