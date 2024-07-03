سفيرة رومانيا بالقاهرة: مؤتمر الاستثمار يجذب الشركات الأوروبية إلى مصر

أكدت سفيرة رومانيا بالقاهرة أوليفيا تودرين، نجاح مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 في جذب اهتمام المئات من الشركات الأوروبية التي تبحث عن فرص جديدة في الاقتصاد المصري، مشددة على أن المؤتمر أظهر التزام الحكومة المصرية بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي ستؤدي إلى تحقيق التنمية وتوفير فرص العمل.

وأعربت تودرين - في تصريحات اليوم الأربعاء - عن أملها في رؤية مردود انعقاد هذا المؤتمر في مصر في الشهور والسنوات المقبلة، مشيرة إلى أن مشاركة بلادها بوفد روماني في المؤتمر الذي اخت مؤخرا، تأتي بهدف تشجيع الشركات الرومانية علي البحث عن فرص للاستثمار في مصر.



وأكدت سفيرة رومانيا بالقاهرة، أنها ستبذل جهدا كبيرا لضمان أن يكون التعاون الاقتصادي بين مصر ورومانيا جزءًا مهما من الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي.



وأوضحت أن الوفد الروماني برئاسة رئيس الوكالة الرومانية للاستثمار والتجارية الخارجية راريس بورلاكو بحث مع وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط - على هامش المؤتمر - الترتيبات لعقد الدورة الجديدة للجنة الاقتصادية المصرية – الرومانية المشتركة ومنتدي الأعمال المقرر عقده في بوخارست في الربع الأخير من هذا العام.



وأشارت إلى أن الوفد الروماني ضم 10 شركات تعمل في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنشاط السياحي والصناعات الغذائية والمعدات الصناعية والتطوير الاستراتيجي للأعمال.