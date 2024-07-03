افتتاح معرض للكتاب وفعاليات ثقافية متنوعة بمكتبة المستقبل

يستضيف مركز الطفل للحضارة والإبداع ــ متحف الطفل ــ إحدى المنصات الثقافية والإبداعية التابعة لجمعية مصر الجديدة اليوم الأربعاء، مبادرة “ازرع شجرة لصالح كوكب الأرض”، بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة.

وتنطلق المبادرة بمقر متحف الطفل بمكتبة مصر الجديدة، على هامش الاحتفال باليوم العالمي للبيئة وذلك من خلال زرع عدد من الأشجار بحديقة متحف الطفل وبحضور الدكتور نبيل أحمد حلمي رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة والسيد أجيت جوبتا سفير دولة الهند بالقاهرة والدكتور نادر مصطفى عضو مجلس البرلمان المصري، بالإضافة إلى عدد من أعضاء سفارة الهند والشخصيات العامة.

كيف تتغلب على القلق؟

وفى سياق متصل، تحتضن مكتبة المستقبل والتابعة لجمعية مصر الجديدة، في الساعة مساء اليوم أيضا، ندوة بعنوان " كيف تتغلب على القلق؟"، والتي تتناول كيفية التغلب علي التوتر الذي يمنع قدرتنا على إنجاز المهام اليومية، ويحدث الإجهاد السيئ عندما يتراكم الكثير من الضغط حولنا، وبمجرد أن يشعر الجسم بوجود الكثير من الضغط فإنه يبدأ في الانهيار مما يؤدي إلى ظهور أعراض فى مقدمتها القلق.

وتتمحور الندوة التى تحاضر فيها الدكتورة إسراء إبراهيم، دكتوراه علم النفس الإرشادي ومعالج معرفى سلوكى ومستشار نفسى تربوى، كيف ينشأ القلق، أعراض القلق، كيف تتغلب على القلق.

افتتاح معرض لبيع الكتب فى مكتبة المستقبل

كما افتتح الدكتور نبيل حلمى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة، صباح أمس الثلاثاء، فعاليات معرضً لبيع الكتاب يضم أكثر من 750 كتاب بمختلف مجالات العلوم والفنون واللغات والآداب والقانون لكبار الكتاب المصريين والعالميين وأتاحت تلك المجموعة من الكتب للمواطنين ومحبى القراءة من الأطفال والكبار بأسعار رمزية 5 جنية للكتاب وتستمر فعاليات المعرض لمدة شهر.

قال الدكتور نبيل حلمى أن المعرض تنظمه مكتبة المستقبل إحدى منصات الثقافة بجمعية مصر الجديدة ولمدة شهر. مشيرا إلى أن الكتب المعروضة أرتأت المكتبة عرضها للبيع بأسعار رمزية وذلك لبناء الفكر ونشر ثقافة القراءة بين الجميع باعتبارها إحدي أدوات القوى الناعمة للمساهمة في بناء وتنمية المجتمع.

وأوضح “حلمي” أن تنظيم المعرض يأتى ضمن البرنامج الثقافي لمكتبات جمعية مصر الجديدة بهدف المساهمة في نشر المعرفة وتشجيع الاهتمام بالكتاب وتعزيز شغف القراءة بين شتى فئات المجتمع.