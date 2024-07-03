تشكيل الحكومة الجديد.. كامل الوزير وزيرًا للنقل والصناعة ونائبًا لرئيس الوزراء

أفاد مصدر مطلع على التشكيل الجديد للحكومة بأنه من المقرر أن يؤدي الفريق كامل الوزير، اليمين الدستورية وزيرا للنقل والصناعة، أمام رئيس الجمهورية اليوم الأربعاء.

وقال المصدر إن الدكتور مصطفى مدبولي استقر على تعيين الفريق كامل الوزير، وزير النقل والصناعة، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة، نائبين لرئيس الوزراء.

أضاف أنه من المنتظر أن تؤدي الحكومة الجديدة والمحافظون، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بقصر الرئاسة في مصر الجديدة.