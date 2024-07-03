اليوم الـ271 للعدوان.. شهداء وجرحى بالعشرات فى مجازر مروعة بكل مناطق غزة

واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ271 للعدوان على قطاع غزة، قصفه العشوائي لسكان القطاع الفلسطيني من الجو والبر والبحر، في ظل وضع كارثي وقاسٍ، مع استمرار رحلة النزوح في ظل العدوان البري على رفح، وتوقف معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.

وتداولت وسائل الإعلام الفلسطينية استشهاد وإصابة عشرات المواطنين في المجازر المروعة التي ارتكبها الاحتلال خلال الساعات الماضية؛ حيث تعرضت عدة مواقع فى شرق وشمال ووسط قطاع غزة لغارات جوية وأحزمة نارية، بالتزامن مع قصف الأطراف الشرقية لمدينتي رفح وخان يونس.

وأشارت وسائل الإعلام إلى بدء رحلة نزوح عكسية لنحو ربع مليون مواطن من سكان القرى الشرقية لخان يونس، والذي أجبروا على مغادرة منازلهم مجددًا، لافتة إلى إصابة عدد كبير من المواطنين خلال محاولة العودة لمنازلهم شمال مدينة رفح، وأن جيش الاحتلال أقدم على استخدام طائرات الكود كابتر في إطلاق النار على سيارات الإسعاف التي حاولت الدخول للمدينة لنقل الجرحى والشهداء.

ويواصل الاحتلال اجتياح مدينة رفح لليوم 58 على التوالي، مع استمرار عمليات نسف المنازل هناك، كما يواصل اجتياح حي الشجاعية شرق مدينة غزة لليوم السابع مع استمرار الاحتلال بتفجير المنازل، في حين تتسع دائرة المجاعة شمال قطاع غزة مع استمرار منع إدخال المساعدات ونفاد البضائع من الأسواق.

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 37,925 شهيد و87,141 مصاب

وأفادت وزارة الصحة مساء الثلاثاء بأن حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفعت إلى 37,925 شهيد، أغلبيتهم من النساء والأطفال، و87,141 مصاب، منذ السابع من أكتوبر 2023، موضحة أن قوات الاحتلال ارتكبت ثلاث مجازر ضد العائلات في القطاع ، أسفرت عن استشهاد 25 مواطنًا، وإصابة 81 آخرين، خلال الـ24 ساعة الماضية، ولا يزال آلاف الضحايا ما زالوا تحت الركام وفي الطرقات، وأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني لا تستطيع الوصول إليهم.

مجازر متواصلة على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية