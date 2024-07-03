الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

موعد مباراة الزمالك وفاركو بدوري نايل 2024 وطاقم الحكام والقنوات الناقلة

الزمالك وفاركو الدور
الزمالك وفاركو الدور الأول

موعد مباراة الزمالك وفاركو، اليوم الأربعاء، بمسابقة دوري نايل موسم (2023/2024) والقنوات الناقلة، هو ما يبحث عنه عشاق الساحرة المستديرة، على كافة محركات جوجل مؤخرا.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بدوري نايل

يحل الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره فاركو، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء، على ستاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة التاسعة والعشرون بمسابقة دوري نايل (موسم 2023/2024).

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو بدوري نايل

تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، مباراة الزمالك وفاركو، على الهواء مباشرة، في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء.

ويسبق المباراة، تقديم أستوديو تحليلي، عبر أون تايم سبورت 1 أو 2، يضم كوكبة من نجوم الكرة السابقين والنقاد الرياضيين.

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طاقم حكام مباراة الزمالك وفاركو بدوري نايل

يقود مباراة الزمالك وفاركو، تحكيميا مصطفى الشهدي حكم ساحة، ويعاونه هاني خيري حكم مساعد أول، ومصطفى عطية حكم مساعد ثان، ومعهم حمادة القلاوي حكم رابع، ومحمد عباس قابيل حكم فيديو، وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.

حكام مباراة الزمالك وفاركو بدوري نايل

موقف الزمالك بدوري نايل

يحتل الزمالك، المركز الثامن بجدول دوري نايل، برصيد 37 نقطة من 22 مباراة، بواقع 11 فوز و4 تعادلات و7 هزائم، إلا أن الفارس الأبيض، لا يزال يمتلك 6 مباريات مؤجلة، أمام طلائع الجيش وبلدية المحلة وبيراميدز، والمقاولون العرب وإنبي وزد، من الجولات الـ16 والـ17، والـ18 والـ19، والـ22 والـ23 على الترتيب.

يذكر أن الزمالك، سيخصم منه 3 نقاط نهاية الموسم الجاري، بعدما رفض مواجهة غريمه التقليدي الأهلي، في الجولة السابعة والعشرون بدوري نايل، وهو ما دفع رابطة الأندية المحترفة لاعتبار الفارس الأبيض مهزومًا بهدفين نظيفين، لعدم حضوره لأرض الملعب.

الزمالك يُسقط فاركو

اسقط الفارس الأبيض، نظيره فاركو في مواجهة الدور الأول بين الفريقين، التي أقيمت قبل أسبوعين بهدفين نظيفين، سجلهما مصطفى شلبي وعبدالله السعيد.

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