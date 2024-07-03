الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": آليات الاحتلال تستهدف المناطق الشمالية من مخيم النصيرات فى غزة

آليات الاحتلال
آليات الاحتلال

قال مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس، يوسف أبوكويك، إن الاحتلال الإسرائيلي ما زال يقصف بشكل عشوائي المحافظات الفلسطينية المختلفة في قطاع غزة،  ما أسفر عن استشهاد مواطنين اثنين فجر اليوم في مخيم المغازي وسط القطاع، بينما استهدفت الآليات الإسرائيلية المناطق الشمالية والشمالية الغربية من مخيم النصيرات وسط غزة.

أضاف أبوكويك أن فى مدينة غزة بلغ عدد الشهداء بعائلة مقاط بعد استهداف منزلهم في المنطقة الشرقية من حي الشيخ رضوان بالمدينة سبعة شهداء وإصابة آخرين، وقد نقلوا جميعًا إلى مشفى الأهلي المعمداني شرق المدينة، أما عن بيت لاهيا فتم استهداف منزل، مما أدى لاستشهاد مواطن وإصابة آخرين حسب مصادر محلية فلسطينية.

وأضاف أن هناك أصوات الانفجارات دوت أكثر من مرة في المنطقة الجنوبية من مدينة غزة، فيما يبدو أنها عمليات نسف يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في سبيل توسيع ما بات يعرف بمحور نتساريم وفق ما تقول المصادر العبرية، فإن الجيش قرر توسيع هذا المحور من 2 كيلومتر إلى 4 كيلومترات، ما يعني تدمير مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والأحياء السكنية في منطقة تل الهواء والزيتون والمغراقة والزهرة في مدينة خان يونس.

وأكد أن المدفعية الإسرائيلية استهدفت فجر اليوم المناطق الشرقية من المدينة، وهي تلك البلدات التي طالب الاحتلال الإسرائيلي السكان فيها بالإخلاء والتوجه إلى ما يسميه الاحتلال بالمأوي الآمن غرب المدينة.

الإحتلال الإسرائيلي إسرائيل المحافظات الفلسطينية فلسطين قطاع غزة حي الشيخ رضوان بيت لاهيا تل الهواء الزيتون المغراقة خان يونس

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