افتتاح معرض "ديار" لـ علاء أبو الحمد بمتحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.. السبت

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، معرض "ديار" للفنان علاء أبو الحمد، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024.

ويعقد معرض ديار، بقاعة حامد عويس في رحاب متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية بـ6 شارع منشا – محرم بك – الإسكندرية.

ومن المقرر أن يستمر معرض ديار حتى 27 يوليو الجاري، على أن يفتتح أبوابه يوميا من التاسعة صباحا وحتى الرابعة عصرا عدا يومي الإثنين والجمعة.

المرشحون لمقعد نقيب التشكيليين

وفي سياق آخر؛ كشفت نقابة الفنانين التشكيليين، عن أسماء الأعضاء المرشحين لمقعد نقيب التشكيليين وأيضا لمجلس إدارة نقابة التشكيليين، وجاء ذلك بعد غلق باب التقدم يوم 26 يونيو الماضى.

وجاءت أسماء المرشحين لعضوية مجلس الإدارة شعبة التصوير، مى تيمور، شريف عبد القادر، أمنية أمين، أحمد جلال، ميرفت شاذلى، أسامة ممدوح، محمد الصبان، أما شعبة الديكور فجاءت كالآتى طلعت محبوب، سوزان، إيمان البابلى، محمود سرحان أبو الليل، مصطفى غنيم، هالة حسنين، حمدى محمود، افنان حيدر، حسين النبوى، ومدت أحمد رجب.

وتضمنت شعبة الجرافيك كل من تغريد عبد المجيد، مدحت أبادير، محمود حفنى، سوزان التميمى، سهير عثمان، ميسون قطب، حنان سمير، أسماء الدسوقى، سيد عبد العظيم، وأشرف عبد الفتاح، أما لشعب النحت تضم الأتى، نصر، فادى لطفى، عبد المنعم عبد السميع، رمضان خميس، ايهاب الطوخى، وهشام عبد المعطى.

موعد انتخابات نقابة الفنانين التشكيليين

ومن المقرر أن يتم تحديد موعد الانتخابات الجمعة 16أغسطس، وموعد الإعادة 30 أغسطس، على أن تتم الانتخابات طبقا لقانون النقابة رقم 83 لسنة 1976 والمعدل برقم 122 لسنة 1983.

وطبقا للأغلبية المنصوص عليها بالقانون في المرحلة الأساسية والإعادة طبقا للتعديل الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2019، وثانيا مناقشة الميزانية واختيار مراقب الحسابات وتحديد اتعابه.