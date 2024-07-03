متى تختتم الكنيسة الأرثوذكسية صوم الرسل 2024؟

يكثر البحث خلال الفترة الحالية عن موعد ختام الكنيسة الأرثوذكسية لصوم الرسل 2024.

ختام صوم الرسل 2024

يحتفل الأقباط بعيد الرسل 2024 يوم 12 يوليو الجاري، ليختتم بذلك أقدم الأصوام بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية يوم الخميس 11 يوليو 2024 والذي بدأته الكنيسة في يونيو الماضي.

ومن المقرر أن يترأس أساقفة الكنيسة القبطية صلوات قداسات عيد الرسل بمختلف الكنائس المسيحية.

وجاء صوم الرسل هذا العام لمدة 15 يومًا، إذ يعد صوم الرسل هو الصوم الوحيد بالكنيسة غير المحدد حيث يرتبط بعيد العنصرة الذي يرتبط بعيد القيامة المعتمد على عيد الفصح اليهودي لذلك تختلف مدة صوم الرسل من عام لآخر وفقًا لعيد القيامة ولكن يجب ألا تقل مدته عن 15 يومًا وألا تزيد على 49 يومًا.

ويعتبر صوم الرسل هو أول الأصوام بالكنيسة بعد فترة الخماسين والتي يمتنع فيها الأقباط عن الصوم لمدة 50 يومًا المحصورة بين عيد القيامة وحتى الاحتفال بعيد حلول الروح القدس المعروف بعيد العنصرة.

ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، التي يسمح فيها بأكل السمك، ما عدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.

وصوم الرسل كان أول صيام صامته الكنيسة المسيحية لأن الرسل صاموا هذا الصيام، ومدة الصوم متغيرة، ويحدده تاريخ عيد القيامة، بعد 8 أسابيع من عيد الفصح يأتي يوم الأحد لجميع القديسين، وفي اليوم التالي الإثنين، يبدأ صوم الرسل ويستمر الصوم حتى 12 يوليو عيد الرسولين بطرس و‌بولس وقد تصل مدة الصوم إلى 42 يومًا.

جاء موعد صوم الرسل 2024 والذي تحتفل به الكنيسة الأرثوذكسية في 24 يونيو 2024، صوم الرسل ويستمر حتى 12 يوليو 2024، ويعد صوم الرسل من أصوام الدرجة الثانية بالكنيسة، والتي يسمح فيها بأكل السمك عدا يومي الجمعة والسبت، وهو أول الأصوام الكنسية، التي تبدأها الكنيسة بعد فترة الخماسين المقدسة التي تعقب عيد القيامة المجيد.