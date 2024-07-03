أخبار فاتتك|موعد مهرجان العلمين وكولر يحسم موقف كهربا

شهدت الساعات الماضية، تداول العديد من الأخبار الفنية والرياضية والسياسية، تستعرض "الدستور" أبرزها في نشرة "أخبار فاتتك".

مراجعات الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية للكيمياء والجغرافيا لطلبة 3 ثانوى عام

مراجعات الثانوية العامة 2024.. المراجعة النهائية للكيمياء والجغرافيا لطلبة 3 ثانوي عام من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى بنسب عالية من المشاهدة عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ انتهاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية لكافة الشعب الدراسية.

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يبدأ 11 يوليو.. موعد مهرجان العلمين 2024

يبحث الكثير من متابعي مهرجان العلمين في نسخته الثانية عن موعد إقامة الفعاليات الخاصة بالحدث الترفيهي الأبرز طوال العام 2024، والذي يضم باقة كبيرة من الحفلات والأحداث الفنية والرياضية المميزة.

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حظر إعلامى على لاعبى الأهلى.. وكولر يحسم موقف كهربا

يختار مارسيل كولر، المدير الفنى لفريق كرة القدم بنادى الأهلى، قائمة فريقه التى ستدخل معسكرًا مغلقًا، مساء الأربعاء، استعدادًا لمواجهة الداخلية، فى السابعة مساء الخميس، ضمن مباريات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة دورى «نايل».

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عاجل.. إسرائيل تفرج عن 114 مليون دولار من أموال السلطة الفلسطينية المحتجزة

ذكرت وكالة أنباء العالم العربي، نقلا عن مصدر حكومي فلسطيني لم تُسمّه، أن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، وافق على صرف 430 مليون شيكل (نحو 114 مليون دولار) من عائدات الضرائب إلى السلطة الفلسطينية.

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ماكرون يحذر نتنياهو من اشتعال الوضع مع حزب الله

شدّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الثلاثاء على "الضرورة المطلقة لمنع اشتعال" الوضع بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، وذلك خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

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