الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إجراءات صارمة ضد المخالفين لمواعيد الغلق للحفاظ على الطاقة الكهربائية بالغربية

غلق وتشميع
غلق وتشميع

أعلنت محافظة الغربية تنفيذ إجراءات صارمة في مراكز ومدن المحافظة، وذلك تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء الجديدة بشأن مواعيد الغلق، جاءت هذه الإجراءات استجابة لتوجيهات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية بالحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها، وتهدف إلى ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظة، وذلم في خطوة للتصدي لهدر الطاقة الكهربائية وترشيد استهلاكها.

وأفادت المصادر الرسمية في محافظة الغربية بأنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية غلق وتشميع 102 منشأة مخالفة للمواعيد الجديدة للغلق، والتي تم تحديدها رسميًا من قبل مجلس الوزراء، وأكدت المصادر أن هذه الحملات ستستمر في جميع مراكز ومدن المحافظة بإشراف رؤساء المدن والمراكز والأحياء، تحت إشراف المحافظ ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا.

وفي سياق مواز، قامت الوحدات المحلية باتخاذ إجراءات حازمة للحد من هدر الطاقة الكهربائية الناجم عن الإنارة الخارجية الزائدة في المحلات التجارية، وأفادت المصادر بأنه تم إطفاء الإنارة الخارجية لـ68 محلًا تجاريًا في إطار سياسة الدولة المستهدفة لترشيد استهلاك الكهرباء والحد من هدرها.

تأتي هذه الإجراءات في إطار التزام الحكومة بضمان استمرارية إمدادات الكهرباء خلال فصل الصيف والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من الطاقة، وتعكس التدابير الحازمة التي اتخذتها محافظة الغربية التزامها بتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على الاستدامة البيئية والاقتصادية.

يذكر أن مجلس الوزراء المصري، قد أعلن مواعيد جديدة لفتح وغلق المحلات التجارية خلال فصل الصيف، وتنص المواعيد على أن تبدأ فترة فتح المحال التجارية يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتنتهي في الساعة العاشرة مساءً، ويتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الحادية عشر مساءً وبذلك يكون التخفيض ساعة واحدة فقط عن المواعيد الصيفية المعمول بها.

 تكون مواعيد فتح المولات التجارية يوميا خلال الفترة المشار إليها اعتبارا من الساعة العاشرة صباحًا وتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل، على أن يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة الواحدة صباحًا

مراكز ومدن المحافظة قرارات مجلس الوزراء الجديدة توجيهات رئاسة الوزراء والقيادة السياسية لحفاظ على الطاقة الكهربائية ومنع هدرها ترشيد استهلاك الكهرباء في المحافظة للتصدي لهدر الطاقة الكهربائية ترشيد استهلاكها

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