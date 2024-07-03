الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رفع 4100 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من شوارع الغربية

حملة نظافة بالغربية
حملة نظافة بالغربية

رفعت  الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية، 4100 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، من المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، من خلال حملات مجالس المدن والأحياء والوحدات المحلية القروية، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستهدفت الحملات رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع والطرق بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأكد رؤساء المدن والأحياء على استمرار هذه الحملات للقضاء على جميع بؤر القمامة وتحسين النظافة العامة في المحافظة، وأكد أن هذه الجهود ستسهم في إعادة الواجهة الحضارية للقرى والمراكز والمدن، بالإضافة إلى توفير بيئة صحية للمواطنين، كما شددوا على أهمية التعامل مع مشكلة البيئة، مشيرًا إلى أنه إذا لم ننتبه لهذه المشكلة، فإنها ستؤدي إلى كارثة تهدد حياة البشرية على الأرض.

وعلى صعيد منفصل، وفي آخر جولاته بالمحافظة، قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية السابق، بجولة تفقدية موسعة بمدينة المحلة الكبرى تابع خلالها الموقف التنفيذي لمشروعات الرصف والتطوير الجارية وأعمال إنشاء  الكورنيش الجديد وأعمال إنشاء مبنى مجلس المدينة الجديد، للوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها، وذلك بحضور محمد حنتوش رئيس مركز ومدينة المحلة، وأحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، وأحمد حسين رئيس حي أول المحلة.

بدأت الجولة بتفقد المحافظ الأعمال الجارية بكورنيش المحلة الجديد، والمقام على ترعة بحر شبين والذي يتم إنشاؤه على غرار ما تم في كورنيش مدينة طنطا. حيث يتم تركيب حجر السورناجا في الكورنيش،والكورنيش سيكون محور مروري هام يسهم في تيسير الحركة المرورية، وكونه متنفسا ومتنزها حضاريا لأهالي مدينة المحلة الكبرى.

وأوضح المحافظ، أن كورنيش المحلة يعد أول كورنيش داخل المدينة العمالية، والمتنفس الحضاري لأهل قلعة صناعة الغزل والنسيج، ويجمع بين هدفين: الأول مكانا للتنزه، والثاني محورا مروريا يربط المنطقة الصناعية بطريق المحلة - المنصورة، دون الحاجة إلى الدخول إلى شوارع المدينة العمالية.

الأجهزة التنفيذية بمحافظة الغربية حملات مجالس المدن والأحياء رفع كفاءة مستوى النظافة تمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين إعادة الواجهة الحضارية للقرى والمراكز والمدن رفع كفاءة مستوى النظافة بالشوارع

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