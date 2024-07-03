الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

دورى نايل.. سيراميكا كليوباترا يستضيف الإسماعيلى فى مباراة متكافئة بالجبل الأخضر

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

يحل الإسماعيلي ضيفا على فريق سيراميكا كليوباترا في السابعة مساء اليوم باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر في الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

ويحتل سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي المركز التاسع في جدول دوري نايل برصيد 37 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع التاسع عشر وحقق سيراميكا كليوباترا عشرة انتصارات وتعادل سبع مرات وخسر عشر مباريات وسجل 42 هدفا ودخل مرماه 34 هدفا.

سيراميكا كليوباترا والاقتراب من المربع الذهبي

وحقق سيراميكا كليوباترا فوزا واحدا في المباريات الأربع الأخيرة مقابل ثلاث هزائم أمام الزمالك مرتين ومودرن سبورت ويسعى للعودة للانتصارات والوصول للنقطة 40 والمنافسة على دخول المربع الذهبي.

في المقابل يحتل الإسماعيلي بقيادة إيهاب جلال المركز الثاني عشر برصيد 31 نقطة من سبعة انتصارات وعشرة تعادلات و11 هزيمة وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 32 هدفا.

وجمع الإسماعيلي خمس نقاط من المباريات الخمس الأخيرة بالفوز على مودرن سورت والتعادل مع البنك الأهلي وانبي والهزيمة أمام بيراميدز والمصري ويسعى للفوز والوصول للنقطة 34 ومواصلة الابتعاد عن صراع الهبوط.

قائمة الإسماعيلي لمباراة سيراميكا كليوباترا

إيهاب جلال المدير الفني للإسماعيلي اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: كمال السيد وعبدالله جمال ومحمد دسوقي ومحمد نصر ومحمد بيومي وعصام صبحي وعبد الكريم مصطفى وحاتم سكر

ومحمد مخلوف وهشام محمد ومحمد عبد السميع وعمر الساعي ومحمد خطاري وعلي الملواني وعبد الرحمن مجدي وعمر القط ونادر فرج وحسن صابر ومروان حمدي وخالد النبريص وإيريك تراوري.

ويفتقد الإسماعيلي جهود تسعة لاعبين لأسباب مختلفة وهم محمد فوزي وأحمد عادل عبدالمنعم والتونسي حمدي النقاز وأحمد الشيخ وباسم مرسي ومحمد حسن ومحمد عمار وأحمد محسن وكريم عرفات.

يدير المباراة محمد الحنفي ويساعده هاني عبدالفتاح وأحمد رشدي ومعهم إبراهيم محمد حكما رابعا وطارق مجدي حكم فيديو وخالد جمال الغندور مساعد حكم فيديو.

دوري نايل الاسماعيلى سيراميكا كليوباترا أيمن الرمادي ايهاب جلال

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