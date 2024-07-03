بلدية المحلة يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام مودرن سبورت فى دورى نايل

يستضيف مودرن سبورت فريق بلدية المحلة في الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة هى الأولى لمودرن سبورت بعد تغيير اسمه للمرة الثالثة من فيوتشر إلى مودرن فيوتشر ثم مودرن سبورت وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين في ظل سعى مودرن سبورت لدخول المربع الذهبي ورغبة بلدية المحلة في الابتعاد عن شبح الهبوط.

مودرن سبورت والصعود للمركز الرابع

ويحتل مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف المركز السادس في جدول دوري نايل برصيد 41 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع السابع عشر وحقق مودرن سبورت عشرة انتصارات وتعادل 11 مرة وخسر ست مباريات وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.

وحقق مودرن سبورت ثلاثة انتصارات في المباريات الأربع الأخيرة على الجونة مرتين وسيراميكا كليوباترا مقابل هزيمة واحدة أمام الإسماعيلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 44 والتقدم للمركز الرابع وتقليص الفارق مع المصري الذي يحتل المركز الثالث إلى أربع نقاط.

بلدية المحلة والخروج من مثلث الهبوط

على الجانب الآخر يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد كشري المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر وحقق بلدية المحلة ستة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر 16 مباراة وسجل 24 هدفا واهتزت شباكه 53 مرة.

وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام طلائع الجيش وبيراميدز والبنك الأهلي تعادل بلدية المحلة في الجولة الماضية مع إنبي لكن الفريق لم يسجل أي هدف في المباريات الأربع لذلك حرص أحمد كشري خلال التدريبات على معالجة أزمة العقم التهديفي حتى يعود الفريق للانتصارات ويرفع رصيده إلى 26 نقطة ويتفوق على فاركو في حالة هزيمته أمام الزمالك.

يدير المباراة أحمد حمدي ويساعده أسامة عبداللطيف ومحمد محمود لطفي ومعهم محمد الغازي حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.