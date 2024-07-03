الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلدية المحلة يرفع شعار لا بديل عن الفوز أمام مودرن سبورت فى دورى نايل

مودرن سبورت فاز في
مودرن سبورت فاز في الجولة الماضية على الجونة

يستضيف مودرن سبورت فريق بلدية المحلة في الرابعة عصر اليوم باستاد القاهرة في الأسبوع التاسع والعشرين لمسابقة دوري نايل.

المباراة هى الأولى لمودرن سبورت بعد تغيير اسمه للمرة الثالثة من فيوتشر إلى مودرن فيوتشر ثم مودرن سبورت وتمثل المباراة أهمية كبيرة للفريقين في ظل سعى مودرن سبورت لدخول المربع الذهبي ورغبة بلدية المحلة في الابتعاد عن شبح الهبوط.

مودرن سبورت والصعود للمركز الرابع

ويحتل مودرن سبورت بقيادة طلعت يوسف المركز السادس في جدول دوري نايل برصيد 41 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الأهلي من الأسبوع السابع عشر وحقق مودرن سبورت عشرة انتصارات وتعادل 11 مرة وخسر ست مباريات وسجل 28 هدفا ودخل مرماه 20 هدفا.

وحقق مودرن سبورت ثلاثة انتصارات في المباريات الأربع الأخيرة على الجونة مرتين وسيراميكا كليوباترا مقابل هزيمة واحدة أمام الإسماعيلي ويسعى للفوز والوصول للنقطة 44 والتقدم للمركز الرابع وتقليص الفارق مع المصري الذي يحتل المركز الثالث إلى أربع نقاط.

بلدية المحلة والخروج من مثلث الهبوط

على الجانب الآخر يحتل بلدية المحلة بقيادة أحمد كشري المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة وله مباراة مؤجلة مع الزمالك من الأسبوع السابع عشر وحقق بلدية المحلة ستة انتصارات وتعادل خمس مرات وخسر 16 مباراة وسجل 24 هدفا واهتزت شباكه 53 مرة.

وبعد ثلاث هزائم متتالية أمام طلائع الجيش وبيراميدز والبنك الأهلي تعادل بلدية المحلة في الجولة الماضية مع إنبي لكن الفريق لم يسجل أي هدف في المباريات الأربع لذلك حرص أحمد كشري خلال التدريبات على معالجة أزمة العقم التهديفي حتى يعود الفريق للانتصارات ويرفع رصيده إلى 26 نقطة ويتفوق على فاركو في حالة هزيمته أمام الزمالك.

يدير المباراة أحمد حمدي ويساعده أسامة عبداللطيف ومحمد محمود لطفي ومعهم محمد الغازي حكما رابعا وعمرو الشناوي حكم فيديو وعمرو عابدين مساعد حكم فيديو.

دوري نايل مودرن سبورت بلدية المحلة طلعت يوسف أحمد كشري

مواد متعلقة

فى بيان رسمى.. المقاولون يجدد اعتراضه بسبب الأخطاء التحكيمية عقب التعادل أمام إنبى

إنبى يفرض التعادل على المقاولون العرب فى الدورى

أيمن الشريعى: إنبى نجح فى تنفيذ مخططه رغم ترشيد النفقات

الأكثر قراءة

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

رابط نتيجة ثانوي تجاري برقم الجلوس 2024 لطلاب الدبلومات الفنية

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين