دورى نايل.. الزمالك يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب فاركو فى غياب 12 لاعبا

يسعى الزمالك لمواصلة انتصاراته في دوري نايل عندما يحل ضيفا على فريق فاركو في السابعة مساء اليوم باستاد برج العرب بالإسكندرية في الأسبوع التاسع والعشرين للمسابقة.

المباراة هى الثانية بين الفريقين خلال 12 يوما فقط وكانا قد التقيا يوم 21 يونيو الماضي في الدور الأول وفاز الزمالك بهدفين نظيفين وفي نفس الوقت المباراة هى الرابعة لفريق فاركو الذي يصارع من أجل البقاء أمام الأهلي والزمالك خلال 18 يوما فقط وخسر فاركو أمام الأهلي 2-1 مرتين وأمام الزمالك بهدفين.

الزمالك جمع 37 نقطة من 22 مباراة وله ست مباريات مؤجلة وحقق 11 انتصارا وتعادل أربع مرات وخسر سبع مباريات وسجل 35 هدفا ودخل مرماه 23 هدفا.

الزمالك يفتقد جهود 12 لاعبا

ويخوض الزمالك المباراة في ظل غياب عدد كبير من لاعبيه وهم مصطفى الزناري وأحمد فتوح وناصر منسي وشيكابالا وسيف الجزيري ومحمود حمدي الونش ومحمد عبد الشافي وسيف جعفر وأحمد حمدي ومهاب ياسر بسبب الإصابة، ومحمد أشرف روقا لأسباب فنيةـ وسامسون أكينولا بسبب عدم العودة إلى القاهرة منذ التوقف الدولي الأخيرـ وبالتالي يعتمد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني على نفس التشكيل الذي خاض المباراة الأخيرة أمام سيراميكا كليوباترا ويتكون من محمد صبحي في حراسة المرمى ومحمد شحاتة وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وعمر جابر في الدفاع وعبدالله السعيد ونبيل عماد دونجا وناصر ماهر في الوسط وأحمد سيد زيزو ومصطفى شلبي في الهجوم والجديد أن جوزيه جوميز قد يدفع بالسنغالي إبراهيم نداى في مركز رأس الحربة بدلا من يوسف أوباما بعد تألق نداى في مباراة سيراميكا عقب الدفع به في الشوط الثاني ونجاحه في تسجيل هدف وصناعة أخر لزيزو.

جوزيه جوميز حذر لاعبيه من صعوبة مواجهة فاركو وأكد لهم أن مواجهة الفرق المهددة بالهبوط تكون صعبة نظرا لعدم تفريط هذه الفرق في النقاط بسهولة وطالي جوزيه جوميز جماهير الزمالك بالعودة لمساندة الفريق من جديد.

قائمة الزمالك لمباراة فاركو

البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للزمالك اختار 21 لاعبا في قائمة المباراة وهم: محمد عواد ومحمد صبحي وعمر عبد العزيز وحمزة المثلوثي وحسام عبد المجيد وأحمد مجدي وعمر جابر ونبيل عماد دونجا ومحمد شحاتة وزياد كمال ومحمد السيد وعمار ياسر وترافيس موتيابا وسيد عبد الله نيما وإبراهيم نداي وناصر ماهر وعبد الله السعيد ومحمد عاطف ويوسف أوباما ومصطفى شلبي وأحمد سيد زيزو.

في المقابل يحتل فاركو المركز الخامس عشر برصيد 25 نقطة من خمسة انتصارات وعشرة تعادلات و13 هزيمة وسجل 27 هدفا ودخل مرماه 30 هدفا ويسعى لتحقيق نتيجة ايجابية تدعم حظوظه في البقاء.

والمؤكد أن خوض فاركو أربع مباريات أمام الأهلي والزمالك خلال 18 يوما من شأنه أن يصيب لاعبيه بالإجهاد خاصة أن مواجهة القطبين تشكل حملا بدنيا ونفسيا على اللاعبين لذلك حرص أحمد خطاب المدير الفني لفاركو على تحفيز لاعبيه وطالبهم ببذل أقصى جهد للخروج لنتيجة ايجابية خاصة أن وضع الفريق في صراع الهبوط لايحتمل تعرضه لهزيمة جديدة.

يدير المباراة مصطفى الشهدي ويساعده هاني خيري ومصطفى عطية ومعهم حمادة القلاوي حكما رابعا ومحمد عباس قابيل حكم فيديو وشهاب راشد مساعد حكم فيديو.