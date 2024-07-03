الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ما تداعيات صعود اليمين المتطرف في فرنسا على علاقة أوروبا بالشرق الأوسط؟

صعود اليمين المتطرف
صعود اليمين المتطرف في فرنسا

يشهد العالم في السنوات القليلة الماضية ما ينظر إليه كثير من المحللين باعتباره إرهاصات للحرب العالمية الثالثة، فيما يرى آخرون أن الكوكب يعيش هذه الحرب بالفعل، في وقت تتنامى فيه قوة أحزاب اليمين المتطرف في أوروبا سواء على صعيد انتخابات البرلمان الأوروبي أو البرلمانات الوطنية في دول القارة العجوز.

آخر هذه الدول التي شهدت صعودا لأحزاب اليمين المتطرف كانت فرنسا التي عاشت انتخابات برلمانية مبكرة دعا لها الرئيس إيمانويل ماكرون، بعد النتائج الصادمة لانتخابات البرلمان الأوروبي.

فرنسا على صفيح ساخن

وقالت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتشدد في فرنسا، إنها ستطلب الدعم من مرشحي الأحزاب الأخرى لتشكيل حكومة إذا فشل حزبها في الفوز بأغلبية مطلقة بعد الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية يوم الأحد.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن حزب الجبهة الوطنية، الذي فاز بنسبة 33.2% من الأصوات في الجولة الأولى، لن يتمكن من الحصول على عتبة 289 مقعدًا.

وشكلت أحزاب اليسار والوسط تحالفات استراتيجية لتركيز الأصوات ضد اليمين المتطرف، وبحسب صحيفة لوموند، فقد انسحب أكثر من 210 من مرشحيهم.

صعود اليمين المتطرف

وقال الباحث في العلاقات الدولية بجامعة بكين أحمد صابر، إن الأحزاب اليمينية المتطرفة حصلت على مقاعد غير مسبوقة في البرلمان الأوروبي، وهي نسبة مخيفة لأحزاب الوسط، ومن بين الأسباب الأساسية لهذا الصعود بعض الجرائم التي تنسب إلى المهاجرين بشكل عام، وسياسات الهجرة المفتوحة في أورويا، ما جعل نسبة نجاحهم كبيرة لأنهم يعارضون الهجرة. 

وأضاف صابر لـ"الدستور"، أن معنى وصول اليمين المتطرف لهذه المقاعد لا يضمن لها السيطرة على البرلمان الأوروبي، كما أن هذه الأحزاب ليست مجتمعة على خطة عمل معينة، وإنما تضربها خلافات كبيرة رغم الاتفاق على عديد النقاط.

وتابع بقوله، إن نجاح اليمين المتطرف في أوروبا في تمرير قوانين تحد من الهجرة سوف يحد من طموحات المهاجرين، وكذلك يؤثر على سوق العمل الأوروبي الذي يعاني من شيخوخة الآن، ويحتاج إلى هؤلاء المهاجرين لسد هذه الفجوات. 

وأشار إلى أنه إذا حدث إجماع بين اليمين المتطرف داخل الاتحاد الأوروبي فربما يقوض القيم التي عرفناها عن الاتحاد، ومبادئ مناهضة روسيا، ومشروعها - المزعوم - لبناء ترسانات نووية في الدول المجاورة الحليفة لنظام الرئيس فلاديمير بوتين، وبينها أيضا مسألة الحريات وحقوق الإنسان.

ديناميكيات السياسة الخارجية

وفيما يتعلق على ديناميكيات السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي وتعامله مع دول الشرق الأوسط، يرى صابر، أن هذا الأمر ربما يشكل خطورة حال اجتماع اليمين بمبادئ وسياسات جديدة، لكن من الصعب وجود هذا التوافق، خاصة أنه حدث اختلاف بينهم في قضايا شائعة مثل الصراع العربي الإسرائيلي على سبيل المثال، فالبعض يرى ضرورة دعم إسرائيل، وغيرها يعادي تل أبيب على الإطلاق، والطرفين من اليمين.

ونوه بأن فرصة وجود اتحاد بين أحزاب اليمين بعيدة في القريب العاجل، لكن في الوقت الحالي من الصعب اجتماع هذه الأحزاب على ملفات واحدة، والبعض يرى على غير الحقيقة أن هذه الأحزاب متوافقة في العموم.

واستطرد بالقول: “حال تكاتف اليمين المتطرف فإنه لن يكون هناك اهتمام كبير بقضية الحقوق والحريات في الشرق الأوسط كأساس لبناء العلاقات مع المنطقة، لأن هذه الأحزاب لا يهمها ما يدور خارج حدود دولها القومية، محذرا من غياب النافذة الأوروبية أمام شعوب المنطقة حال وقوع صراعات أو انعدام للأمن”.

الحرب اليمين المتطرف اوروبا البرلمان الاوروبى أحزاب اليمين فرنسا ماكرون مارين لوبان

مواد متعلقة

"جسور إنترناشيونال" يؤكد ضرورة الاهتمام بقضايا اللاجئين ووضع خطط مستقبلية للتعامل معها

بوتين يتجه شرقًا: البحث عن حلفاء الحرب العالمية الثالثة

مكاسب تاريخية لليمين المتطرف بالبرلمان الأوروبى.. هل تُغير سياسات القارة العجوز؟

مالك العثامنة: صعود اليمين فى أوروبا سيكون له أثره في سياسات الاتحاد

لماذا صعد اليمين المتطرف فى انتخابات البرلمان الأوروبى؟

بهجت العبيدى: صعود الأحزاب اليمينية فى أوروبا كان متوقعًا

حل البرلمان الفرنسي.. هل يفرش ماكرون السجادة الحمراء أمام مارين لوبان؟

كيف يضمن ماكرون عدم فوز اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية المبكرة؟

الأكثر قراءة

التشكيل الكامل للحكومة الجديدة.. دمج حقائب ونائبان لمدبولى

تحرش بجارته وقتل زوجها.. حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد

للبيع والشراء.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصرى الأربعاء 3-7-2024 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين