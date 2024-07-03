"بتحرض أخويا يمنع عنيا ورثي".. اعترافات المتهم بقتل زوجة شقيقه بالمطرية

“مش عايز يديني ورثي ومراته محرضاه”k بهذة الكلمات اعترف المتهم بقتل زوجة شقيقه وإصابة الأخير بطعنات نافذة بارتكابه الواقعة أمام رجال مباحث قسم شرطة المطرية بالقاهرة.

وقال المتهم، خلال مناقشته، أنه لم يقصد قتل المجني عليها، لكنه كان يتشاجر مع شقيقه على خلاف مالي بسبب الميراث وتدخلت زوجته في الحديث وبدأت بتحريض أخيه على عدم دفع الأموال، ومع اشتعال الحديث طعنها المتهم عدة مرات، وعندما حاول شقيقه الدفاع عنها سدد له عدة طعنات أيضًا وفر هاربا.

كانت البداية عندما ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على سائق توك توك، قتل زوجة شقيقه وأصاب الأخير بمنطقة المطرية، بسبب خلاف على أموال.

البداية كانت بورود بلاغ الى رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، مفادها مقتل سيدة وإصابة زوجها بطعنات نافذة ونقل للمستشفى العام في حالة حرجة.

بالانتقال والفحص تبين نشوب مشادة بين المجني عليه وشقيقه بسبب رفض الضحية إعطاءه مبلغا من المال، فقام المتهم بطعن زوجة أخيه وحاول شقيقه الدفاع عنها فقام بطعنه هو الآخر.

وعقب تقنين الإجراءات ألقت مباحث القسم القبض على المتهم، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.