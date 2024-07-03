مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 7 يوليو 2024

يبحث عشاق كرة القدم عن مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 3 يوليو 2024، سواء في الدوري المصري أو في الدوريات الأخرى.

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء

وdقام اليوم عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة الزمالك وفاركو في الجولة الـ29 من مسابقة الدوري المصري.



مواعيد مباريات الدورى المصرى والقنوات الناقلة



مودرن فيوتشر X بلدية المحلة – 4 مساء – ONTime Sports

فاركو X الزمالك – 7 مساء - ONTime Sports

سيراميكا كيلوباترا X الإسماعيلي – 7 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي

كولومبوس كرو X ناشفيل – 1.30 فجر الخميس.

شارلوت X إنتر ميامي – 2.30 فجر الخميس.

دي سي يونايتد X سينسيناتي – 2.30 فجر الخميس.

تورنتو X أورلاندو سيتي – 2.30 فجر الخميس.

نيويورك سيتي X مونتريال – 2.30 فجر الخميس.

نيو انجلاند ريفولوشن X أتالانتا يونايتد – 2.45 فجر الخميس.

شيكاغو فاير X فيلادلفيا يونيون – 3.30 فجر الخميس.

سان لويس سيتي X سان خوسيه إيرثكويكس – 3.30 فجر الخميس.