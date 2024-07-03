الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عاجل.. نجاة الإعلامى مدحت شلبى من حادث سير مروع

مدحت شلبي
مدحت شلبي

تعرّض الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، إلى حادث  سير مروع، أثناء قيادته سيارته على إحدى الطرق.

تفاصيل حادث مدحت شلبي 
ونشرت الصفحة الرسمية للإعلامي والرياضي مدحت شلبي عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورا جاء به: “قدر الله وماشاء فعل.. الحمد لله كابتن مدحت شلبى بخير بفضل الله”.

بينما نشرت سهر نوح زوجة الإعلامي الرياضي مدحت شلبي، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، منشورا تطمئن فيه محبيه ومتابعيه بسلامته في الحادث، وكتبت: "حمد الله على سلامتك يا زوجي الغالي.. وفداك 100 عربية".

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الحادث
قد تكون صورة ‏سيارة‏
الحادث
قد تكون صورة ‏سيارة‏
الحادث
قد تكون صورة ‏سيارة‏
الحادث

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