اليوم.. تسيير 18 رحلة جوية لعودة الحجاج من الأراضى المقدسة

أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطنى عن تسيير 18 رحلة جوية، اليوم الأربعاء، لعودة حجاج بيت الله من الاراضي المقدسة.

وتسير الشركة الوطنية اليوم الرحلات بواقع 7 رحلات بخط سير جدة - القاهرة و3 رحلات بخط سير جدة - كوناكري و1 رحلة بخط سير جدة - باماكو و1 رحلة بخط سير جدة - برج العرب و1 رحلة بخط سير الطائف - القاهرة اضافة الي 5 رحلات بخط سير المدينة - القاهرة وذلك لنقل حجاج بعثة وزارة الداخلية وقرعة الجيزة وحجاج الترانزيت وباماكو وكوناكري وحج أفراد وعمل وإقامة.