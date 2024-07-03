مؤلف مسلسل "صيد العقارب": غادة عبدالرازق فنانة استثنائية وتاريخ من النجاحات

كشف المؤلف باهر دويدار، كواليس كتابة مسلسل "صيد العقارب"، قائلًا: "صيد العقارب فكرة كانت عندي من 2014 ولظروف كثيرة لم تخرج للنور، وعندما كلمتني الفنانة غادة عبدالرازق هذا العام، عرضت عليها الفكرة فوافقت منذ أول لحظة".

وأضاف المؤلف باهر دويدار خلال لقاءه ببرنامج "it's show time": "كان أحد أحلامي اشتغل مع الفنانة غادة عبدالرازق، لأنها فنانة وموهبة استثنائية وتعرف تقدم كل حاجة، كما أنها تاريخ من النجاحات، وهي من أمتع الناس التي عملت معها، وسعدت جدًا بالتجربة، الفناة غادة عبدالرازق يُكتب لها أي شيء وتستطيع تقديمه وهو ما يريح بال الكاتب لأنه يدرك أن معه نجمة تستطيع أن تحمل كل ما يتم كتابته".