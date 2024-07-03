الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لقاء سويدان عن دورها فى مسلسل "الوصفة السحرية": مختلف وجديد عليا

لقاء سويدان
لقاء سويدان

أعربت الفنانة لقاء سويدان عن سعادتها بالعمل ضمن فريق مسلسل "الوصفة السحرية"، قائلة: "مبسوطة جدًا إن جالي مسلسل "الوصفة السحرية" لأنه مسلسل مختلف وقدمني بشكل مختلف تمامًا، كما أنه مكتوب بطريقة حلوة أوي، وأنا بحب المسلسلات الـ 45 حلقة الاجتماعية". 

وأضافت الفنانة لقاء سويدان خلال لقائها ببرنامج "it's show time" المذاع عبر قناة الحياة: "أن شخصية هانيا في مسلسل الوصفة السحرية هي شخصية غنية جدًا وبها الكثير من الانفعالات والتقلبات، لافتة إلى أن جميع العوامل تساعد في انجاح المسلسل، معقبة: "فريق العمل كله محترم، الشباب كلهم نجوم أحب أشتغل معهم، والجو العام في المسلسل يشعرك بأننا عائلة واحدة".

وتابعت: "أشكر الأستاذ خيري سالم مخرج مسلسل "الوصفة السحرية" لأنه أعطانا فرصة ومساحة من الابداع لإظهار كل شخصية في المسلسل". 

وعن دورها في المسلسل، قالت: قدمت شخصية هانيا، وهي "فاكة" شوية  في اللبس وطريقة الحوار، وطريقة الشعر والإكسسوارات الكتير، والحلقان وطريقة الكلام، والناس مش واخدة عليا بالشكل ده، لأنهم متعودين دائمًا عليا في الأدوار الصعيدي، وأنا الحمد لله كل مسلسل أقدمه تجدني مختلفة فيه عن المسلسل السابق له، الحمد لله إن شخصية "هانيا" مختلفة والناس شافتها بشكل مختلف، لأن ده معناه إني قدرت أغير من جلدي وشكلي".

لقاء سويدان مسلسل الوصفة السحرية المخرج خيري سالم فريق عمل

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