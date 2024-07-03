الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فى أقل من ساعة.. التونسية أنس جابر تبلغ الدور الثاني ببطولة ويمبلدون للتنس

التونسية أنس جابر
التونسية أنس جابر

صعدت التونسية أنس جابر، المصنفة العاشرة عالمية إلى الدور الثاني في بطولة ويمبلدون للتنس، لتلتقي الأمريكية روبن مونتجومري المصنفة 161 عالميا.

وحققت النجمة التونسية الفوز الثلاثاء في 55 دقيقة على اليابانية مويوكا أوتشيغيما 6-3 و6-1.

وشهدت نجمة تونس وصيفة البطلة في العامين الماضيين، مباراة سهلة، إذ لم تبذل جهدا كبيرا أمام منافستها المصنفة 68 عالميا وكسرت إرسالها على الفور لتتقدم 3-صفر قبل أن تحافظ كل منهما على إرسالها لبقية المجموعة الأولى، ثم عززت أنس قوتها قليلا في المجموعة الثانية لتحبط مقاومة أوتشيغيما.

ومع اقتراب المباراة من نهايتها، نظرت اللاعبة اليابانية التي ظهرت لأول مرة في القرعة الرئيسية للبطولة نحو السماء عدة مرات في حالة من الإحباط الواضح.

وأنقذت ثلاث نقاط لحسم المباراة لكنها استسلمت أخيرا في النقطة الرابعة التي أنهتها أنس بضربة أمامية.

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