استطلاع: الديمقراطيون يرون ضرورة انسحاب بايدن من سباق الرئاسة

كشف استطلاع للرأي، أجرته "رويترز"، وانتهى أمس الثلاثاء، أن واحدًا من بين كل 3 ناخبين ديمقراطيين يرى أنه يجب على الرئيس الأمريكي جو بايدن الانسحاب من انتخابات الرئاسة بعد المناظرة التي جمعته بالمرشح الجمهوري دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

لكن لم يتفوق أي من كبار أعضاء الحزب الديمقراطي المنتخبين على بايدن في انتخابات افتراضية أمام ترامب، بحسب الاستطلاع.

وخلُص الاستطلاع الذي أجري على مدى يومين إلى أن ترامب (78 عامًا) وبايدن (81 عامًا) يحتفظان بدعم 40% من الناخبين المسجلين، مما يشير إلى أن بايدن لم يفقد شعبيته بعد المناظرة.

ومن المقرر إجراء الانتخابات في الخامس من نوفمبر.

ومن بين أسماء كبار الديمقراطيين التي طرحها الاستطلاع على المشاركين فيه، لم يتفوق على بايدن سوى ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، التي تقدمت على ترامب بنسبة 50% إلى 39% في انتخابات افتراضية.

وذكرت ميشيل أوباما مرات عديدة أنها لا تنوي الترشح للرئاسة.

وقال نحو 32% من الديمقراطيين في الاستطلاع، إن بايدن يجب أن يتخلى عن محاولة إعادة انتخابه بعد مناظرة تعثر في أغلب فتراتها، ولم ينجح خلالها في التصدي لهجمات ترامب التي تضمنت العديد من الادعاءات الكاذبة.

وجاءت نائبة الرئيس كامالا هاريس خلف ترامب بنقطة مئوية واحدة عند 42 بالمئة مقابل 43 بالمئة، وهو فارق يدخل ضمن هامش الخطأ في الاستطلاع البالغ 3.5 نقطة مئوية، مما يجعل أداء هاريس بصورة إحصائية بنفس قوة أداء بايدن.

ومع ذلك اعتبر 59% من الديمقراطيين أن بايدن أكبر من أن يعمل في الحكومة، وهي نتيجة مماثلة لما انتهى إليه استطلاع في يناير الماضي.

وأجري الاستطلاع عبر الإنترنت، وشمل 1070 أمريكيًا ممن يحق لهم التصويت وفقًا للعمر على مستوى البلاد.