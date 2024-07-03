الأربعاء 03 يوليو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرش بجارته وقتل زوجها.. حبس عاطل ٤ أيام على ذمة التحقيقات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

امرت نيابة دار السلام الجزئية بحبس عاطل ٤ أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل عامل والتحرش بزوجته بدائرة قسم شرطة دار السلام.

 

حيث تمكنت الأجهزة الأمنية، من القبض على شاب تحرش بجارته وقتل زوجها بمنطقة دار السلام بعد الدخول فى مشاجرة بينهم وتم نقل الجثة الي المستشفي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

 

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة،  بلاغا بوقوع مشاجرة بمنطقة دار السلام، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى موقع الحادث.

 

وتبين من خلال الفحص العثور على جثة عامل مصاب بقطع بالأوتار بعدما قام شاب بالتعدى عليه بسبب معاتبته له لتحرشه بزوجته أثناء سيرها بالشارع وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

بحبس عاطل قتل عامل والتحرش بزوجته والتحرش بزوجت قسم شرطة دار السلام نيابة دار السلام الجزئية

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