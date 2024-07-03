الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بلينكن: أمام أرمينيا وأذربيجان فرصة فريدة للتوصل إلى اتفاقية سلام

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، إن هناك فرصة فريدة من نوعها أمام كل من أرمينيا وأذربيجان للتوصل إلى اتفاقية سلام.

ونقل المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأمريكية - في بيان له - قول بلينكن الذي أشار فيه إلى أن "هناك فرصة فريدة من نوعها لإبرام اتفاقية سلام بين أرمينيا وأذربيجان، والتي من شأنها أن تنهي سنوات من الصراع. 

كما اعتقد أنها ستخلق فرص عظيمة أمام المشاركة الاقتصادية وزيادة النمو الاقتصادي في المنطقة، وربط دول العالم من الشرق والغرب، والشمال والجنوب"، مُشيرًا إلى أن أذربيجان تلعب دورًا مهمًا في هذا الملف.

وأكد أن الولايات المتحدة تسعى جاهدة إلى تحقيق ذلك من خلال انتهاج المسار الدبلوماسي، في محاولة منها لمساعدة كلا البلدين للاقتراب من إبرام اتفاقية سلام، لافتًا إلى أن واشنطن قامت بهذا العمل من خلال التعاون والتنسيق الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، مُعربًا عن ثقته في قدرة باكو ويريفان على إرساء السلام في المنطقة.

واختتم بلينكن حديثه قائلًا: "لقد تحدثت عن ذلك منذ أسبوع مع الرئيس الأذري إلهام علييف، واعتقد أنه أمر من الممكن تحقيقه ويتماشى كليًا مع مصالح الشعبين الأرميني والأذري والمنطقة بأكملها".

الأكثر قراءة

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 الرسمى فى مصر

السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

رابط نتيجة دبلوم الصنايع والتجارة 2024 عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين