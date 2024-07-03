عرض جثة شاب على الطب الشرعى عثر عليها بمياة النيل فى الصف

أمرت نيابة الصف الجزئية بعرض جثة شاب عثر عليها بمياة النيل على الطب الشرعي لبيان وجود شبهه جنائية في وفاته من عدمه وإعداد تقرير مفصل بالواقعة.

كانت نجحت قوات الإنقاذ النهري، فى انتشال جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة الصف في الجيزة.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة الصف في الجيزة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص العثور على جثة شاب متوفي.

تم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفي