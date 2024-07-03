الأربعاء 03 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عرض جثة شاب على الطب الشرعى عثر عليها بمياة النيل فى الصف

جثة - صورة أرشيفية
جثة - صورة أرشيفية

أمرت نيابة الصف الجزئية بعرض جثة شاب عثر عليها بمياة النيل على الطب الشرعي لبيان وجود شبهه جنائية في وفاته من عدمه وإعداد تقرير مفصل بالواقعة.

 

كانت نجحت قوات الإنقاذ النهري، فى انتشال جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة الصف في الجيزة.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد بالعثور على جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة الصف في الجيزة.

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل الواقعة، وتبين بالفحص العثور على جثة شاب متوفي.

 

تم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفي 

نيابة الصف الجزئية عرض جثة شاب الطب الشرعي شبهة جنائية انتشال جثة شاب غرق في مياه نهر النيل بدائرة قسم شرطة الصف في الجيزة قسم شرطة الصف

مواد متعلقة

انتشال جثة شاب غرق فى مياه نهر النيل بالجيزة

الأكثر قراءة

من هو شريف فاروق وزير التموين الجديد؟

الرسمي.. رابط نتيجة دبلوم تجارة 2024 برقم الجلوس على بوابة نتائج التعليم الفني

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم بلدة الجلمة الفلسطينية

السيرة الذاتية للمهندس كريم بدوي وزير البترول الجديد

نائب رئيس اللجنة المالية بصندوق النقد.. السيرة الذاتية لـ أحمد كجوك مرشح وزارة المالية الجديد

"رحلة صعود" لأشهر قائد إيرباص.. مَن هو سامح الحفنى وزير الطيران الجديد؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

السفاح نتنياهو.. صراع مع جيش منهك.. ودخول مرحلة إبادة حمراء

لواء.حمدى البطران

قراءة فى التغيير الوزارى

طارق عتمان

تشكيل وزاري جديد: لاحت آفاق التغيير

نرمين يسر

مصر وفلسطين.. العلم علمين

محمد إبراهيم

ما بعد التشكيل الحكومى الجديد

إبراهيم داود

دماغ نعوم تشومسكى

ماجد حبته

الربط الرابع للسلام والتنمية

مدحت بشاى

إرادة التغيير.. وقيم التقدم

صور

مباراة الأهلى وطلائع الجيش

أشرف سليمان والفنان أحمد أمين بمؤتمر مهرجان العلمين

عمرو الفقى فى مؤتمر مهرجان العلمين 2024

محطة تل أبيب

المزيد

"الشاباك" يلغي أوامر اعتقالات جديدة للفلسطينيين بسبب امتلاء سجون الاحتلال بالأسرى

اليوم الـ270 للعدوان على غزة.. مجازر الاحتلال متواصلة وحركات نزوح واسعة

نتنياهو: مستمرون فى الحرب حتى هزيمة حماس وإعادة المحتجزين